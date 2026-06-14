Deutschland startet mit Sieg gegen Curaçao, zeigt aber Schwächen

Ein ausführlicher Spielbericht zum Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao. Die DFB-Elf holt einen 3:1-Sieg, muss nach früher Führung jedoch einen Gegentreffer hinnehmen.

Die deutsche Nationalmannschaft startete mit einem Paukenschlag in das Freundschaftsspiel gegen Curaçao . Bereits in der 6. Minute brachte Felix Nmecha die DFB -Elf mit einem gekonnten Schlenzer aus 15 Metern in Führung.

Der Treffer entstand nach einem sehenswerten Zusammenspiel von Florian Wirtz und Nmecha, der mit einem feinen Doppelpass die gesamte Abwehr der Außenseiter aushebelte. Deutschland dominierte in der Folge das Spielgeschehen und kombinierte sich immer wieder gefährlich durch den Strafraum der Cariben. Die frühe Führung schien den erwarteten Verlauf zu bestätigen, doch die Freude währte nur kurz. In der 21.

Minute glich Curaçao überraschend aus. Nach einem geblockten Schuss von Jamal Musiala landete der Ball bei Livano Comenencia, der aus etwa 14 Metern nicht lange fackelte und den Ball ins lange Eck schob. Der Schuss wurde noch von einem deutschen Abwehrspieler abgefälscht, was den Ball für Kapitannerving Martínez unhaltbar machte. Deutschland hatte in dieser Phase kurz den Zugriff verloren und wurde eiskalt bestraft.

Nach dem Ausgleich reagierte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann jedoch umgehend und zeigteTheir charakteristische Stärke. Noch vor der Pause drehte das Spiel komplett. Zunächst profitierte Kai Havertz von einem Abpraller und staubte zum 2:1 ab. Kurz darauf war es erneut Havertz, der nach einer tollen Flanke von Antonio Rüdiger mit einem Kopfball das 3:1 erzielte.

Damit ging die DFB-Elf mit einer beruhigenden Führung in die Kabine. Das Spiel zeigte die typische分别为Dualität der deutschen Mannschaft: brillante Offensivaktionen, die zu frühen Führungen führen, aber auch Momente der Nachlässigkeit in der Defensive, die von einem cleveren Gegner sofort bestraft werden können. Die zweite Halbzeit blieb ein Spiegelbild der ersten, mit vielen Chancen für Deutschland und gelegentlichen Kontern von Curaçao.

Am Ende blieb es beim 3:1-Sieg, der vor allem in der ersten Halbzeit einige Fragen aufwarf, aber dennoch den erwarteten Erfolg brachte. Die Mannschaft zeigte Moral nach dem Ausgleich und demonstrierte ihre Klasse in der Offensive. Für Curaçao war das Ergebnis eine respektable Leistung gegen eine Top-Nationalmannschaft





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