Deutschland startet WM‑Eröffnung gegen Curaçao in Houston

Am Sonntag eröffnet die deutsche Nationalmannschaft ihr WM‑Turnier in der Gruppe E mit einem Spiel gegen Curaçao. Trainer Nagelsmann spricht von einer Wundertüte, während Völler die Vorbereitung kritisch bewertet. Das Spiel wird live übertragen und per Stream verfolgt.

Am Sonntag startet die deutsche Nationalmannschaft ihr WM‑Turnier in der Gruppe E mit einem Auftaktspiel gegen Curaçao . Das Match findet im US‑Stadion von Houston statt und beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit.

Zuschauer haben die Möglichkeit, das Spiel live im Fernsehen zu verfolgen oder den Livestream online zu nutzen. Der Bundestrainer Julian Nagelsmann, der das Team im Alter von achtunddreißig Jahren leitet, hat nach der Auslosung im Dezember 2025 bereits klare Worte über den ersten Gegner verloren. Er bezeichnete das Erreichen der Weltmeisterschaft durch Curaçao als sensationellen Erfolg und hob hervor, dass viele Spieler der Karibikinsel in den Niederlanden ausgebildet wurden und über ein hohes technisches Niveau verfügen.

Trotzdem bezeichnete er das Team als eine Art Wundertüte, weil man über deren Spielweise noch nicht vollständig Bescheid wisse. Im Vorfeld der WM hat Curaçao in einem Testspiel gegen Aruba einen überzeugenden 4‑0 Sieg eingefahren, nachdem die Mannschaft zuvor vier Niederlagen in Folge erlitten hatte. Dieser Sieg soll dem Team Selbstvertrauen für das anstehende Duell mit Deutschland geben. Auf deutscher Seite hat DFB‑Sportdirektor Rudi Völler vor dem Spiel die jüngsten Vorbereitungsspiele angesprochen.

Er erinnerte daran, dass die deutsche Mannschaft zwei Testspiele gewonnen habe und dabei wichtige Spielmomente erproben könne. Völler merkte an, dass es normal sei, wenn im Trainingsbetrieb noch nicht alles perfekt funktioniere, da dies auf mögliche Schwachstellen im ersten offiziellen Aufeinandertreffen hinweise. Er verwies zudem auf die Begegnungen mit Finnland und den USA, wobei das Spiel gegen die Amerikaner als schwieriger eingeschätzt werde.

Völler hob hervor, dass der letzte Sieg zwar verdient gewesen sei, aber gleichzeitig einige Chancen zu viel zugelassen wurden und das Pressing nicht intensiv genug gewesen sei. Diese Punkte will das Trainerteam in der verbleibenden Trainingswoche weiter verbessern, um optimal auf das erste WM‑Spiel vorbereitet zu sein. Das gesamte Team sei motiviert und brenne darauf, in Houston einen positiven Start hinzulegen.

Die Fans dürfen sich auf ein packendes Duell freuen, bei dem Deutschland seine Form zeigen und den ersten wichtigen Schritt im Turnier machen will





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