Deutschland steht kurz vor dem Aus bei der Eishockey-WM in der Schweiz

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihre Chancen auf das Viertelfinale bei der WM in der Schweiz stark gelitten, nachdem Lettland gegen die USA gewonnen hat. Sollte Lettland gegen Großbritannien und Ungarn gewinnen, könnten sie vom deutschen Team nicht mehr eingeholt werden.

Deutschland steht bei der Eishockey-WM in der Schweiz kurz vor dem Aus. Nachdem sich Lettland gegen die USA durchsetzen konnte, hat sich die Lage in Gruppe A verändert.

Die Chancen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft auf das Viertelfinale bei der WM in der Schweiz sind schon vor dem vermeintlichen 'Endspiel' gegen Österreich drastisch gesunken. Denn sollten die Balten ihre letzten Vorrundenspiele gegen die Außenseiter Großbritannien und Ungarn gewinnen, könnten sie vom deutschen Team nicht mehr eingeholt werden - auch wenn die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in der regulären Spielzeit am Abend Auch die Wahrscheinlichkeit, dass die USA und Österreich, die noch gegeneinander spielen, hinter Deutschland bleiben könnten, ist gering.

Die Schweiz und Finnland sind in der Gruppe A bereits für die K.o. -Runde qualifiziert. Deniss Smirnovs (47. ) und Sandis Vilmanis (59.

/60. ) sorgten im Schlussdrittel für den Sieg der Letten, die am vergangenen Sonntag 2:0 gegen die deutsche Mannschaft gewonnen hatten





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