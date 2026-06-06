Deutschland stellt Startelf für Abschlusstest gegen USA vor - Neuer fehlt, Sané übernimmt

Die Nationalmannschaft präsentiert die Aufstellung für das letzte Testspiel vor dem Endspiel. Lennart Karl muss wegen Verletzung aussetzen, Leroy Sané rückt nach, und Oliver Baumann übernimmt das Tor für Manuel Neuer.

Die deutsche Nationalmannschaft steht kurz vor dem Endspiel der Weltmeisterschaft und hat ihre Startelf für das letzte Aufwärmspiel gegen die USA festgelegt. Das Training, das am Freitagabend um 20:30 Uhr im Rahmen einer Live‑Übertragung auf RTL stattfand, brachte einige personelle Anpassungen mit sich.

Der 18‑jährige Rechtsaußen Lennart Karl muss das Turnier aufgrund eines Muskelbündelrisses aussetzen, sodass Leroy Sané (30) nun seine Stellung in der Startelf einnimmt. Die endgültige Formation lautet: Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Pavlovic, Nmecha - Sané, Musiala, Wirtz - Havertz. Auf dem Flankenrand steht der erfahrene Torhüter Manuel Neuer (40) nicht zur Verfügung, da er das letzte Testspiel ebenfalls verpasst.

Stattdessen übernimmt Oliver Baumann (36), der bereits in der vorangegangenen Partie gegen Finnland das Tor gehalten hat, die Verantwortung zwischen den Pfosten. Trainer Julian Nagelsmann betonte in einem Interview mit der BILD, dass Neuer auf dem Weg zu seiner besten Fitness sei, dass jedoch kein Risiko eingegangen werde und man noch etwas Zeit brauche, um die Mannschaft optimal zu strukturieren. Er fügte hinzu, dass Neuer im vergangenen Jahr einige kleinere Wadenverletzungen gehabt habe, was die vorsichtige Herangehensweise erklärt





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