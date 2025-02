Deutschland sucht seinen ESC-Star: Stefan Raab und RTL kehren zurück!

Nach erfolgreichen Jahren beim Eurovision Song Contest kehrt Stefan Raab mit RTL zurück, um gemeinsam mit der ARD die Suche nach dem deutschen Vertreter für 2025 zu leiten. In vier Liveshows wird der beste Act gesucht, der Deutschland in der Schweiz vertreten wird. Die Shows finden in den ersten drei Wochen von Februar statt, das Finale wird am 1. März live in der ARD ausgestrahlt.

Deutschland sucht seinen Eurovision Song Contest Vertreter für 2025! Nach erfolgreichen Jahren, in denen Stefan Raab maßgeblich zum Erfolg des deutschen Beitrags zum Eurovision Song Contest beitrug, kehrt er nun mit RTL zurück, um zusammen mit der ARD die Suche nach dem musikalischen Vertreter Deutschland s zu leiten. In vier Liveshows wird der beste Act gesucht, der Deutschland in der Schweiz vertreten wird.

Die Show „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ wird die beste Musik aus Deutschland finden. Aus über 3200 Bewerbungen hat Stefan Raab die 24 besten Acts ausgewählt. Die Jury, bestehend aus Stefan Raab, Yvonne Catterfeld, Elton, Max Mutzke und Johannes Oerding, wird die Acts aus verschiedenen Song-Disziplinen bewerten. Die Fans werden am Ende in der Show am 1. März 2025 die Entscheidung treffen, wer für Deutschland antritt. Die ersten beiden Shows finden am 14. und 15. Februar statt, gefolgt von einer weiteren Show am 22. Februar. Das Finale wird am 1. März 2025 live in der ARD zu sehen sein, und der NDR ist für die Produktion verantwortlich. Stefan Raab und RTL freuen sich darauf, gemeinsam mit der ARD die Vorfreude auf den ESC 2025 zu entfachen. Der ESC ist ein echter Lagerfeuermoment, der Europa vereint – und genau dieses Gefühl möchten wir mit einem tollen Vorentscheid bereits auf dem Weg nach Basel zum deutschen Publikum bringen





