Deutschland sucht unabhängige Marschflugkörper-Alternativen nach US-Rückzug

Nachdem die USA die Stationierung von Tomahawks in Deutschland stoppen, prüft das Verteidigungsministerium vier Wege für eigene Marschflugkörper. Im Fokus: kostengünstige Systeme aus Israel und der Ukraine sowie eine Kooperation mit Großbritannien. Die Ukraine-Krieg-Erfahrung unterstreicht die Dringlichkeit.

Die deutsche Bundesregierung plant, sich bei der Beschaffung von Marschflugkörper n unabhängiger von den USA zu machen. Grund dafür ist die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die Stationierung von Tomahawk - Marschflugkörper n in Deutschland zu stoppen.

Diese Maßnahme fällt nach Kritik von Bundeskanzler Friedrich Merz an der US-Politik im Iran-Konflikt. Damit entfällt für Berlin eine zentrale Sicherheitszusage. Das Verteidigungsministerium unter Minister Boris Pistorius prüft intern mehrere Alternativen, wie aus Dokumenten hervorgeht, die der Reporter Chris Lunday von POLITICO einsehen konnte. Demnach verfolgt das Ministerium vier parallel laufende Ansätze: den Kauf kostengünstiger Marschflugkörper aus Israel oder der Ukraine ab dem Jahr 2027, die Entwicklung eines gemeinsamen hochleistungsfähigen Systems mit Großbritannien ab 2032 sowie Optionen für weitere Kooperationen.

Das Beschaffungsamt hat bereits Kontakt zur israelisch-amerikanischen Firma Covenant aufgenommen, die mit ihrem System Anthem im Juni in Israel Tests durchführen will. Deutsche Beamte sind zur Beobachtung eingeladen. Als zweiter Kandidat wird die ukrainische Firma Fire Point mit dem bereits im Einsatz befindlichen System Flamingo (FP-5) betrachtet, das über eine Reichweite von 3000 Kilometern und einen ein Tonnen schweren Sprengkopf verfügt. Der deutsche Rüstungskonzern Diehl Defence verhandelt über eine gemeinsame Produktion in Deutschland.

Zudem ist ein weiteres ukrainisches System namens BARS in den Unterlagen aufgeführt, eine Kombination aus Rakete und Drohne. Es bestehen jedoch Hürden, insbesondere Exportbeschränkungen beim Flamingo, die politisch und rechtlich geklärt werden müssen. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums bestätigte gegenüber POLITICO die strategische Ausrichtung: Der Ukraine-Krieg habe gezeigt, dass weitreichende Präzisionsschläge für eine glaubhafte Abschreckung unverzichtbar seien. Kostengünstige Systeme könnten feindliche Luftverteidigungen durch Massenangriffe überwinden und seien daher operativ wertvoll. Der Aufbau dieser Fähigkeit solle so schnell wie möglich erfolgen





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