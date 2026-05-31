Deutschland testet gegen Finnland mit überraschender Startelf

Vor der Weltmeisterschaft trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Finnland. Bundestrainer Julian Nagelsmann tauscht im Vergleich zum letzten Spiel sechs Spieler aus und bringt unter anderem Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt von Beginn an.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft bestreitet ihr letztes Testspiel vor der Weltmeisterschaft gegen Finnland . Bundestrainer Julian Nagelsmann überrascht mit seiner Aufstellung: Der Frankfurter Nathaniel Brown verteidigt links, der etatmäßige Stammspieler David Raum bleibt auf der Bank.

Insgesamt gibt es im Vergleich zum Spiel gegen Ghana im März sechs Veränderungen in der Startelf. Die Offensive wird von Jamal Musiala und Florian Wirtz angeführt, die bereits bei der Heim-EM 2024 eine starke Verbindung zeigten. Lennart Karl und Deniz Undav komplettieren den Angriff, während im defensiven Mittelfeld Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha agieren. Nmecha kehrt nach einer Knieverletzung ins Team zurück.

Nagelsmann begründet die Aufstellung von Karl mit dessen guten Trainingseindrücken. Das Spiel soll der Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen vor dem Turnier geben, nachdem sie zuletzt sieben Spiele in Folge gewonnen hat





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