Deutschland testet vor WM gegen Finnland: DFB-Elf ungeschlagen, Finnland ohne WM-Teilnahme

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im vorletzten Test vor der Weltmeisterschaft auf Finnland. Das Spiel dient als erste Bewährungsprobe für Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Kaderwahl. Deutschland ist im Jahr 2026 noch ungeschlagen, während Finnland trotz guter Bilanz die WM verpasst hat.

Die bevorstehende Weltmeisterschaft rückt näher, und für die deutsche Nationalmannschaft steht das Länderspiel gegen Finnland als erster Test vor dem Turnier in Amerika auf dem Programm.

Rund zwei Wochen vor dem WM-Auftakt gegen Curacao absolviert die DFB-Elf ihr letztes Heimspiel vor der Reise. Dieses Spiel dient als erste Bewährungsprobe für Julian Nagelsmann bei der endgültigen Zusammenstellung des WM-Kaders. Deutschland ist in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen, und auch Finnland hat in diesem Jahr noch keine Begegnung verloren, obwohl das Team von Ex-Augsburg-Co-Trainer Jacob Friis die Qualifikation für die Weltmeisterschaft verpasst hat. Im vorletzten Test vor der WM ging Deutschland zur Halbzeit mit 1:0 gegen Finnland in Führung.

Die Adlerträger zeigten zwar kein offensives Spektakel, lieferten aber besonders zu Spielbeginn und gegen Ende des ersten Durchgangs vielversprechende Offensivaktionen. Finnland präsentierte sich defensiv stabil, vermochte jedoch in der Offensive kaum Druck aufzubauen und strahlte nur minimal Gefahr aus. Das Spiel fand am Sonntag, den 31. Mai 2026, um 20:45 Uhr statt und wurde live und kostenlos vom ZDF übertragen.

Die Sendung begann bereits um 20:15 Uhr, bevor um 20:45 Uhr der Anpfiff erfolgte. Für Zuschauer, die den Spielverlauf verfolgen wollten, waren zudem verschiedene Liveticker verfügbar, um aktuelle Spielstände und Ereignisse in Echtzeit mitzuverfolgen





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