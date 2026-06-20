Deutschland trifft auf die Elfenbeinküste: Nagelsmann warnt vor schnellen und physischen Gegnern

Die deutsche Nationalmannschaft steht nach dem klaren 7:1-Auftaktsieg gegen Curaçao vor ihrem zweiten Gruppenspiel bei der WM 2026 gegen die Elfenbeinküste. Bundestrainer Julian Nagelsmann betont die Wichtigkeit der Konzentration auf die nächsten Aufgaben. Kapitän Joshua Kimmich äußert sich positiv zur Stimmung innerhalb der Mannschaft. Die Elfenbeinküste startete mit einem 1:0-Sieg gegen Ecuador und ist ebenfalls hochmotiviert.

Nach dem deutlichen 7:1 zum Auftakt gegen Curaçao am vergangenen Wochenende steht Samstag unser zweites Gruppenspiel bei der WM 2026 an. Die Partie gegen die Elfenbeinküste sehen Sie live im TV.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) betont: "Wir haben der Mannschaft eingetrichtert, dass wir uns immer auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Die beiden Gegner, die jetzt kommen, sind schon richtig gut. Sie verfügen über viel Speed, viel Körperlichkeit. Wir müssen diese Spiele nutzen, um uns weiter einzuspielen.

Wir werden nicht die Füße hochlegen und die anderen beiden Spiele entspannt angehen.

" Kapitän Joshua Kimmich (31) äußert sich vor dem Spiel am Samstag: "Zum Glück haben wir das erste Spiel gewonnen, da ist die Stimmung gut. Aber ich habe sie auch schon vor dem ersten Spiel positiv bewertet. Es ist nicht jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen, aber es ist wichtig, dass wir uns alle gut verstehen, um an dem Ziel zu arbeiten. Im Moment funktioniert das alles sehr gut.

Wir haben zehn Spiele in Folge gewonnen und ich habe das Gefühl, dass wir auf einem sehr guten Weg sind.

" Die Elfenbeinküste gewann ihren Auftakt, holte zum Start in die WM ein 1:0 gegen Ecuador. Yann Diomandé (19/RB Leipzig) erklärt: "Unser Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen und Geschichte zu schreiben. Das ist es, was wir gemeinsam erreichen wollen.

" Das Team von Trainer Nagelsmann geht mit gestärktem Selbstvertrauen in die nächsten Partien, hat aber den Respekt vor den kommenden Kontrahenten nicht verloren. Die Elfenbeinküste zeigte im ersten Spiel eine kämpferische Leistung und wird mit viel Tempo und physischer Präsenz antreten. Auch die deutsche Mannschaft muss ihre spielerische Stärke mit der nötigen taktischen Disziplin verbinden. Die Vorbereitung auf das Spiel war intensiv, wobei der Fokus auf der Verbesserung der Abstimmung in der Defensive und der Effizienz im Abschluss lag.

Die Mannschaft steht vor der Aufgabe, den Schwung des Auftaktsieges mitzunehmen, ohne die kommenden Gegner zu unterschätzen





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