Deutschland trifft auf Finnland im Freundschaftsspiel

Das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Finnland ist ein wichtiger Test für die Weltmeisterschaft. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft auf ein altes Bekanntes und es ist ein wichtiger Schritt in die Vorbereitung auf die WM.

Am Sonntagabend trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft im Freundschaftsspiel gegen Finnland auf ein altes Bekanntes. Nach fünf Jahren treffen die beiden Teams wieder aufeinander und es ist ein wichtiger Test für die Weltmeisterschaft .

Das Spiel wird live im ZDF übertragen und beginnt um 20.15 Uhr. Die Moderation übernimmt Katrin Müller-Hohenstein zusammen mit den Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp. Ab 20.45 Uhr rollt der Ball in Mainz und Oliver Schmidt kommentiert das Spiel. Das Comeback von Manuel Neuer in die Nationalelf hat in der vergangenen Woche viel Gesprächsstoff ausgelöst.

Der Bundestrainer Nagelsmann hat jedoch erklärt, dass Neuer am Sonntagabend nicht spielen wird, um keine Risiken einzugehen. Neuer soll jedoch zwischen den Pfosten stehen, wenn die DFB-Mannschaft in die Weltmeisterschaft startet. Das Spiel gegen Finnland ist das vorletzte Testspiel der DFB-Mannschaft vor der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Die strittigen Gespräche rund um die Kadernominierung könnten durch WM-Vorfreude ersetzt werden.

Das letzte Freundschaftsspiel der DFB-Elf gegen Finnland 2016 ging mit einem 2:0-Sieg für Deutschland aus. Für die Finnen ist das Spiel keine Vorbereitung auf die WM, da sie sich nicht für die diesjährige Weltmeisterschaft qualifiziert haben





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