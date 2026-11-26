Alexander Zverev führt die DTB-Auswahl ins Davis-Cup-Halbfinale gegen Großbritannien. Die Auslosung für das Finalturnier in Bologna am 24. November zeigt den spannenden Verbleib.

Die deutsche Tennisnationalmannschaft unter der Führung von Bundestrainer Michael Kohlmann hat nach erfolgreicher Viertelfinalteilnahme den Einzug ins Halbfinale des Davis Cup s in Bologna erreicht. Das Finalturnier findet vom 24. bis 29. November statt, wobei die Auslosung das Duell gegen das Team aus Großbritannien festgelegt hat. Sollte die deutsche Auswahl die nächste Hürde meistern, wartet im Finale der Sieger der Begegnung zwischen Österreich und Spanien als Gegner.

Spannender Start mit deutschem Ausgleich

Der Auftakt des Matches verlief für die deutschen Doppel-Profis Kevin Krawietz und Tim Pütz zunächst enttäuschend, da sie im ersten Satz ein Break kassierten und sich nicht mehr zurückkämpften. Die britischen Spieler Nael Skupski und Christian Harrison dominierten das Spiel klar und gewannen den ersten Satz mit 6:2. Im zweiten Satz setzten die Briten ihren Vorsprung fort und gewannen auch das erste Spiel, womit das deutsche Team kurz vor dem Ausstand.

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Doch die deutschen Spieler zeigten Nervenstärke und kehrten ins Spiel zurück. Durch gute Aufschläge und entscheidende Breaks im zweiten Satz gelang der Ausgleich, der die Partie auf ein entscheidendes Spiel verwies. Diese Wendung war notwendig, um die Traum vom Halbfinale nicht bereits am ersten Tag beenden zu müssen.

Zverev gewinnt entscheidendes Einzel

Alexander Zverev übernahm als Weltranglisten-Erster die Verantwortung und wurde seiner Favoritenrolle gegen Arthur Frey im ersten Satz absolut gerecht. Mit einem klaren 6:3 setzte er sich durch und schuf die Grundlage für den möglichen Gesamterfolg. Im zweiten Satz lag Zverev ebenfalls mit einem Break vorne, was auf einen deutlichen Sieg hindeutete.

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Gleichzeitig musste das Team die Niederlage im ersten Einzel von Jan-Lennard Struff gegen Cameron Norrie verdauen. Struff hatte den ersten Satz mit 3:6 verloren und auch den zweiten Satz nach einem starken Serve mit 6:3 gewonnen, bevor Norrie im dritten Satz mit 6:2 siegte. Dieser Ausgang bedeutete, dass Zverev im kommenden Einzel gegen Arthur Frey gewinnen musste.

Struggles und strategische Konsequenzen

Die deutsche Mannschaft stand nach der ersten Niederlage unter enormem Druck. Jan-Lennard Struff nutzte seine starken Aufschläge, um im zweiten Satz gegen Cameron Norrie das Momentum zurückzugewinnen, was als wichtiger Meilenstein für das Team gewertet wurde. Dennoch verlor er im entscheidenden dritten Satz, wodurch die Briten das erste Spiel der Begegnung für sich entscheiden konnten.

Nach dem bitteren Auftakt und der erspielten Ausgleichsmöglichkeit durch Zverev steht das Team vor der entscheidenden Herausforderung. Die Spieler haben in der Vergangenheit, etwa im Jahr zuvor im Halbfinale gegen Spanien, bereits Erfahrung gesammelt. Jetzt geht es darum, diese Erfahrung zu nutzen, um die Trophäe mit Deutschland zu gewinnen.