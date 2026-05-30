Deutschland trifft auf Österreich in der Eishockey-WM

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startete am 15. Mai in der Schweiz in die Weltmeisterschaft. Zuvor waren die letzten Eindrücke vor dem Turnier durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machten Hoffnung. Gegen Ungarn landete Deutschland seinen ersten Sieg im Turnier, gegen Österreich (6:2) den zweiten. Doch der Einzug ins Viertelfinale ist wegen des US-Patzer gegen Lettland in weite Ferne gerückt und aus eigener Kraft nicht mehr erreichbar.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startete am 15. Mai in der Schweiz in die Weltmeisterschaft. Zuvor waren die letzten Eindrücke vor dem Turnier durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machten Hoffnung.

Gegen Ungarn landete Deutschland seinen ersten Sieg im Turnier, gegen Österreich (6:2) den zweiten. Doch der Einzug ins Viertelfinale ist wegen des US-Patzer gegen Lettland in weite Ferne gerückt und aus eigener Kraft nicht mehr erreichbar. Die Spiele am Sonntag werden im Free-TV auf ProSieben übertragen. Kanada trifft auf Norwegen und die Schweiz auf Finnland.

Das Finale läuft ab 19:50 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream. Zudem läuft das Spiel bei sporteurope.tv, allerdings muss man zuvor ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen oder das Einzelspiel kaufen. Die deutsche Mannschaft trifft im sechsten Spiel auf Österreich. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft findet in der Schweiz statt. Die Eishockey-Weltmeisterschaft ist ein wichtiger Wettbewerb für die deutschen Eishockeyspieler. Die Eishockey-Weltmeisterschaft bringt die besten Eishockey-Nationalmannschaften zusammen. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss sich in der Schweiz gegen die anderen Teams durchsetzen.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft ist ein wichtiger Wettbewerb für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Die Eishockey-Weltmeisterschaft findet in der Schweiz statt und ist ein wichtiger Wettbewerb für die deutschen Eishockeyspieler. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss sich in der Schweiz gegen die anderen Teams durchsetzen. Die Eishockey-Weltmeisterschaft ist ein wichtiger Wettbewerb für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft bringt die besten Eishockey-Nationalmannschaften zusammen. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss sich in der Schweiz gegen die anderen Teams durchsetzen. Die Eishockey-Weltmeisterschaft ist ein wichtiger Wettbewerb für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft





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