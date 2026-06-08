Deutschland trifft auf WM-Debütant Curaçao: Alle Infos zum Gruppenspiel der WM 2026

Am ersten Spieltag der WM 2026 spielt Deutschland gegen Curaçao. Alle wichtigen Informationen zu Anstoßzeit, Übertragung im TV und Stream, sowie Hintergründe zum Duell zwischen dem Favoriten und dem WM-Neuling.

Die deutsche Nationalmannschaft startet am ersten Spieltag der WM 2026 in Houston gegen Curaçao . Das Duell am 14. Juni um 19 Uhr im NRG Stadium markiert für den karibischen Inselstaat die erste WM-Teilnahme der Geschichte.

Mit rund 185000 Einwohnern ist Curaçao das bisher kleinste Land, das sich für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren konnte; zuvor hielt Island mit etwa 330000 Einwohnern diesen Rekord. Das DFB-Team ist dagegen seit 1954 bei jeder WM vertreten und gilt als einer der Titelfavoriten. Die Vorbereitungsspiele gegen Finnland 4:0 und gegen die USA 2:1 waren erfolgreich, doch Bundestrainer Julian Nagelsmann muss kurz vor Turnierbeginn auf Lennart Karl verzichten, der im Training verletzt wurde. Für ihn rückt Assan Ouédraogo nach.

Die Übertragung sichert den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF insgesamt 60 Live-Spiele im Free-TV, darunter das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale. Das Spiel gegen Curaçao wird live und in voller Länge gezeigt. Der Marktwert des deutschen Kaders liegt bei etwa 1,25 Milliarden Euro, während Curaçao mit rund 25 Millionen Euro deutlich weniger vorzuweisen hat. In der FIFA-Weltrangliste belegt Deutschland Platz zehn, Curaçao Rang 82.

Dennoch wird für die DFB-Elf nicht nur der Sieg erwartet, sondern auch eine überzeugende Performance gegen den klaren Außenseiter





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