Deutschland trifft auf WM-Debütanten Curaçao: Spielzeit, Übertragung und alle Infos zum Auftakt der DFB-Elf

Im ersten Gruppenspiel der WM 2026 spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Curaçao. Alle wichtigen Informationen zu Spielzeit, Übertragung im TV und Stream sowie Hintergründe zum historischen WM-Debütanten finden Sie hier.

Die deutsche Nationalmannschaft startet am ersten Spieltag der WM 2026 in der Gruppenphase gegen Curaçao. Das Spiel findet am Sonntag, dem 14. Juni 2026, statt, mit dem Anpfiff um 19 Uhr Ortszeit.

Die Begegnung wird im NRG Stadium in Houston, Texas, ausgetragen, einer der insgesamt 16 Spielstätten dieser Weltmeisterschaft. Curaçao nimmt als kleiner Inselstaat mit etwa 185.000 Einwohnern zum ersten Mal überhaupt an einer WM teil und stellt damit das kleinste Land in der Geschichte des Turniers. Deutschland hingegen ist seit 1954 bei jeder Weltmeisterschaft vertreten und gilt als einer der Favoriten.

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht mit einer guten Vorbereitung in das Turnier: Gegen Finnland gab es einen deutlichen 4:0-Sieg, und auch das Testspiel gegen die USA gewann das DFB-Team mit 2:1. Allerdings muss Nagelsmann auf Lennart Karl verzichten, der sich im Training verletzt hat und nicht mit zur WM reisen kann. Für ihn wurde Assan Ouédraogo nachnominiert.

In der FIFA-Weltrangliste liegt Deutschland auf Platz zehn, während Curaçao auf Rang 82 geführt wird - ein deutlicher Unterschied, der auch im geschätzten Marktwert der Kader zum Ausdruck kommt: Die deutschen Spieler sind insgesamt mehrere hundert Millionen Euro wert, während der Kader von Curaçao einen Wert von etwa 25 Millionen Euro hat. Trotz der klaren Favoritenrolle wird für die deutsche Mannschaft nicht nur der Sieg zählen, sondern auch die Art und Weise, wie sie sich präsentiert.

Die Übertragung des Spiels erfolgt live im Free-TV bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, die insgesamt 60 WM-Spiele zeigen, darunter das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale. Zudem ist das Spiel über Streams der Sender zu verfolgen. Für Fans, die das Spiel in Gesellschaft erleben möchten, bieten sich zudem viele Kneipen und Bars an, die das Spiel übertragen werden. Die WM 2026 wird gemeinsam in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen, und Deutschland zählt zum erweiterten Favoritenkreis auf den Titel





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