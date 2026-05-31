Deutschland trifft auf WM-Neuling Curaçao - Das historische Duell zum Auftakt der WM 2026

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einem noch nie dagewesenen Spiel in die Weltmeisterschaft 2026. Deutschland begegnet in Gruppe E dem Debütanten Curaçao. Hier finden Sie alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream, zur Anstoßzeit und zum Liveticker.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft startet mit einem historischen Aufeinandertreffen in die Weltmeisterschaft 2026. Im Rahmen der Gruppenphase, genauer gesagt in Gruppe E , trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Curaçao , das bei dieser WM sein Debüt feiert.

Das Spiel verspricht besondere Brisanz, da es sowohl für die DFB-Auswahl als auch für den karibischen Inselstaat eine Premiere darstellt: Noch nie zuvor sind sich beide Mannschaften auf dem Fußballfeld begegnet, weder bei Weltmeisterschaften noch in Freundschaftsspielen. Für die Partie, die für die deutsche Mannschaft den Auftakt ins Turnier markiert, sind bereits um 19 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Diese frühe Uhrzeit ist eine positive Nachricht für die heimischen Fans, die das Spiel live verfolgen können.

Die Übertragungsrechte für die gesamte WM 2026 liegen bei MagentaTV. Allerdings werden die öffentlich-rechtlichen Sender - also ARD und ZDF - ausgewählte Spiele zeigen, darunter alle Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft. Das Eröffnungsspiel der DFB-Elf gegen Curaçao wird live im Fernsehen in der ARD ausgestrahlt und ist zusätzlich kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Aufgrund der geographischen Lage der Spielorte in Nordamerika - Kanada, USA und Mexiko - werden viele Spiele der WM aufgrund der Zeitverschiebung mitteleuropäische Nachtstunden erreichen.

Der frühe Beginn der ersten deutschen Partie macht es jedoch vielen Zuschauern möglich, dem Spiel ohne extreme Beeinträchtigung des Schlafrhythmus beizuwohnen. Curaçao, das sich überraschend in der Concacaf-Qualifikation gegen Jamaika durchsetzen konnte, geht unter der Leitung des niederländischen Trainers Fred Rutten als absoluter Neuling in das Turnier. Das Team profitiert von der besonderen historischen Dimension des Spiels, da es ihr erstes WM-Spiel überhaupt ist.

Für die deutsche Mannschaft hingegen bedeutet es den Beginn eines ambitionierten Projekts unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann, der nach der enttäuschenden WM 2022 ohne Titel in Katar die deutsche Fußballnation wieder zum Erfolg führen soll. Das Duell verspricht somit nicht nur sportliche, sondern auch symbolische Bedeutung: Der viermalige Weltmeister Deutschland gegen den hungrigen Debütanten von der Karibikinsel. Die deutsche Mannschaft geht als klarer Favorit in die Partie, doch Überraschungen sind im Fußball immer möglich





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