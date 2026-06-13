Deutschland trifft auf WM-Rekordhalter Curacao: Die kleine Karibikinsel mit großer Geschichte

Im ersten Vorrundenspiel der WM 2026 misst sich die deutsche Nationalmannschaft mit Curacao, dem kleinsten Land, das sich jemals für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Hinter der 150.000-Einwohner-Insel verbirgt sich eine reiche multikulturelle Geschichte, niederländische Kolonialerblassen und ein Touristenziel mit Traumtemperaturen. Alles über das Team, das fast nur aus niederländisch geprägten Spielern besteht und von Altstar Dick Advocaat trainiert wird.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im ersten Vorrundenspiel der Weltmeisterschaft 2026 auf den kleinen Karibikstaat Curacao . Diese Begegnung markiert nicht nur einen sportlichen Höhepunkt, sondern auch eine historische Premiere, da Curacao mit einer Bevölkerung von nur etwa 150.000 Einwohnern das kleinste Land ist, das sich jemals für eine WM-Endrunde qualifizieren konnte.

Damit löst Curacao Island, das zuvor mit rund 350.000 Einwohnern den Rekord hielt, als kleinsten WM-Teilnehmer ab. Doch hinter dieser scheinbar kleinen Insel verbirgt sich eine faszinierende Geschichte, reiche kulturelle Vielfalt und ein komplexes politisches Verhältnis zum europäischen Mutterland. Curacao, zusammen mit Aruba und Bonaire Teil der sogenannten ABC-Inseln, blickt auf eine bewegte Vergangenheit als niederländische Kolonie zurück. Der Name des Landes leitet sich wahrscheinlich vom portugiesischen Wort "caracao" (Herz) ab, wobei verschiedene Theorien existieren.

Eine besagt, dass Curacao einst das Herz des Handels in der Region war, eine andere, dass die Insel ein Ort war, an dem Seeleute von ihrer Seekrankheit genasen. Sicher ist, dass Curacao 1815 offiziell niederländische Kolonie wurde und die kolonialen Einflüsse bis heute in Sprache, Architektur und Lebensart präsent sind. Niederländisch bleibt die Amtssprache, doch die Mehrheit der Bevölkerung spricht zusätzlich Englisch, Spanisch und die lokale Kreolsprache Papiamento.

Politisch ist Curacao seit 2010 ein autonomes Land innerhalb des Königreichs der Niederlande, mit eigener Regierung und Parlament, während König Willem-Alexander das gemeinsame Staatsoberhaupt bleibt. Die multikulturelle Gesellschaft umfasst Menschen aus bis zu 100 verschiedenen Nationen, was die Insel zu einem wahren Schmelztiegel macht. Wirtschaftlich dominiert der Tourismus, angezogen von der farbenfrohen Hauptstadt Willemstad, die seit 1997 UNESCO-Weltkulturerbe ist und wegen ihrer niederländischen Giebelarchitektur "Klein Amsterdam" genannt wird.

Traumhafte Strände, ganzjährige Durchschnittstemperaturen von 28 Grad Celsius - im Vergleich dazu lag der deutsche Jahresdurchschnitt 2025 bei lediglich 10,1 Grad - und türkisfarbenes Wasser machen Curacao zu einem Paradies. Die umgebenden Gewässer beheimaten fünf der sieben weltweit existierenden Meeresschildkrötenarten und sind ein Elldorado für Taucher. Aktivurlauber können den 372 Meter hohen Christoffelberg besteigen, wobei der Aufstieg wegen der Hitze nur bis 10 Uhr morgens erlaubt ist.

Kulinarisch kommt die Insel mit internationalen südamerikanischen Einflüssen und lokalen Spezialitäten wie der herzhaften Schweineschwanz-Suppe Callalou oder Carco (Fleisch der Trompetenschnecke) daher. Für die Nationalspieler Curacaos ist die Insel primär Urlaubsort, denn sportlich sind sie fast alle niederländisch geprägt. Lediglich Tahith Chong, früher beim SV Werder Bremen, wurde auf Curacao geboren, aber in den Niederlanden ausgebildet. Die übrigen 25 WM-Kader-Mitglieder sind gebürtige Niederländer, darunter Ex-Bundesligisten wie Jürgen Locadia (ehemals Bochum), Joshua Brenet (Hoffenheim) und Riechedly Bazoer (Wolfsburg).

Einige hatten bereits für niederländische Jugendnationalmannschaften gespielt. Trainer ist Dick Advocaat, der 78-jährige Niederländer, der nach seiner Rückkehr von einem Zwischenspiel unter Nachfolger Fred Rutten wieder auf der Bank sitzt. Advocaat, "der kleine General" genannt, war ursprünglich nach der sensationellen WM-Qualifikation zurückgetreten, um sich um seine schwer erkrankte Tochter zu kümmern. Da es ihr besser gehe, ließ er sich zu einem Comeback überreden, nachdem die Mannschaft gegen Rutten rebelliert haben soll.

Gegen Deutschland führt Advocaat eine positive Bilanz, was die Partie zusätzlich spannend macht. Die Begegnung verspricht also nicht nur fußballerische Klasse, sondern auch eine kulturelle Reise in die vielfältige Welt der kleinen Karibikinsel, die längst ihren Platz auf der globalen Bühne gefunden hat





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