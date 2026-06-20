Die deutsche Nationalmannschaft will mit einem Sieg gegen die starken Afrikaner ein Ausrufezeichen setzen und dem angepeilten Gruppensieg ein Stück näherkommen.

Deutschland trifft heute auf Elfenbeinküste . Der Bundestrainer reagiert auf Kritik aus der Heimat. Die deutsche Nationalmannschaft will mit einem Sieg gegen die starken Afrikaner ein Ausrufezeichen setzen und dem angepeilten Gruppensieg ein Stück näherkommen.

Die Startelf, die auch beim 7:1 gegen Curacao auf dem Feld stand, soll dies bewerkstelligen. Der Bundestrainer sagte, es gebe keinen offensichtlichen Grund, etwas zu ändern, aber man warte mal die Nacht ab, ob alle fit und gesund sind. Besonders auf Brown und Kimmich dürfte eine Menge Arbeit zukommen, erwarten sie doch die blitzschnellen Flügelstürmer der Ivorer Yan Diomande und Bazoumana Toure. Das Team habe sich im Training so vorbereitet, um ihre Stärken wegzunehmen.

Leroy Sane wird in der Startelf stehen, er hat gut trainiert und der Bundestrainer wüsste nicht, warum er ihn nicht spielen lassen soll. Es ist wichtig, dass das Team Rhythmus sammelt und in einen Flow kommt. Der Bundestrainer will dem Gesamtkader Spielminuten geben, so wie es gegen Curacao getan wurde. Die deutsche Nationalmannschaft will mit einem Sieg gegen Elfenbeinküste ein Ausrufezeichen setzen und dem angepeilten Gruppensieg ein Stück näherkommen.

Die Startelf, die auch beim 7:1 gegen Curacao auf dem Feld stand, soll dies bewerkstelligen. Der Bundestrainer sagte, es gebe keinen offensichtlichen Grund, etwas zu ändern, aber man warte mal die Nacht ab, ob alle fit und gesund sind. Besonders auf Brown und Kimmich dürfte eine Menge Arbeit zukommen, erwarten sie doch die blitzschnellen Flügelstürmer der Ivorer Yan Diomande und Bazoumana Toure. Das Team habe sich im Training so vorbereitet, um ihre Stärken wegzunehmen.

Leroy Sane wird in der Startelf stehen, er hat gut trainiert und der Bundestrainer wüsste nicht, warum er ihn nicht spielen lassen soll. Es ist wichtig, dass das Team Rhythmus sammelt und in einen Flow kommt. Der Bundestrainer will dem Gesamtkader Spielminuten geben, so wie es gegen Curacao getan wurde. Die deutsche Nationalmannschaft will mit einem Sieg gegen Elfenbeinküste ein Ausrufezeichen setzen und dem angepeilten Gruppensieg ein Stück näherkommen.

Die Startelf, die auch beim 7:1 gegen Curacao auf dem Feld stand, soll dies bewerkstelligen. Der Bundestrainer sagte, es gebe keinen offensichtlichen Grund, etwas zu ändern, aber man warte mal die Nacht ab, ob alle fit und gesund sind. Besonders auf Brown und Kimmich dürfte eine Menge Arbeit zukommen, erwarten sie doch die blitzschnellen Flügelstürmer der Ivorer Yan Diomande und Bazoumana Toure. Das Team habe sich im Training so vorbereitet, um ihre Stärken wegzunehmen.

Leroy Sane wird in der Startelf stehen, er hat gut trainiert und der Bundestrainer wüsste nicht, warum er ihn nicht spielen lassen soll. Es ist wichtig, dass das Team Rhythmus sammelt und in einen Flow kommt. Der Bundestrainer will dem Gesamtkader Spielminuten geben, so wie es gegen Curacao getan wurde





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