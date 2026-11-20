Die deutsche Nationalmannschaft qualifiziert sich als Gruppensieger für das Viertelfinale der Nations League und trifft dort auf Belgien.

Die Deutsche Nationalmannschaft unter dem Cheftrainer Jürgen Klopp hat die Gruppenphase der UEFA Nations League erfolgreich abgeschlossen und sich den Einzug in die nächste Runde gesichert. Als Gruppensieger der Gruppe A2 stellt sich das Team nun dem Viertelfinal-Herausforderer. Das für Ende März geplante Hinspiel findet am 25. bis 27. März 2027 in Belgien statt, was einen klaren Gegner durch das Losturnier festgelegt hat.

Der Gegner Belgien im Fokus von Jürgen Klopp

Die Begegnung im Viertelfinale der Nations League findet gegen die Nationalelf Belgiens statt. Trainer Jürgen Klopp reagierte auf das Ergebnis des Losturniers mit einer deutlichen Zustimmung. Er betonte in einem Gespräch mit DFB.TV, dass er sich auf die Partie freue, da Belgien als starker Kontrahent gilt. Besonders hervorhob der Trainer, dass er einige Spieler der belgischen Auswahl sehr gut kenne und diese in der aktuellen Nations League bereits beeindruckende Leistungen gezeigt haben.

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Die Qualifikation als Gruppensieger mit Tordifferenz

Die sichere Positionierung als Gruppensieger war das Ergebnis eines knappen Dreiervergleichs am Ende der Gruppenphase. Deutschland, die Niederlande und Griechenland beendeten die Phase der Gruppe A2 der Nations League alle mit exakt elf Punkten. Da die direkten Duelle zwischen den drei Teams jeweils mit fünf Punkten endeten, entschied am Schluss einzig die Tordifferenz über den ersten Platz.

Der entscheidende Moment ergab sich aus dem Spielverlauf, in dem Deutschland die Niederlande nach einem Kantersieg passierte. Obwohl die Niederlande zuvor mit 7:0 gegen Griechenland gewonnen hatten, reichte dies nicht, um an der deutschen Mannschaft vorbeizuziehen. Diese spezifische Tordifferenz sicherte dem DFB-Team den Gruppensieg, während Griechenland aufgrund der Abreibung gegen die Niederlande das Weiterkommen verpasste.

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Zeitplan und Bedingungen für das Weiterkommen

Die Viertelfinal-Partien sind in der ersten Länderspielphase des kommenden Jahres terminiert. Das Hinspiel gegen Belgien findet zwischen dem 25. und 27. März 2027 statt. Die Rückspiele der Viertelfinalspiele sind dann für die Zeit vom 28. bis 30. März 2027 angesetzt. Sollte sich die deutsche Mannschaft durchsetzen, ist die Teilnahme an der Final Four-Runde garantiert.

Das Finale der UEFA Nations League ist für den Zeitraum vom 9. bis 13. Juni 2027 vorgesehen. In diesem Zeitrahmen werden auch die beiden Halbfinals sowie das Spiel um den dritten Platz ausgetragen. Eine Niederlage in der Viertelfinal-Runde würde das Aus bedeuten und die Hoffnungen auf die Endrunde in der Juni-Phase beendet.

Strategische Ausrichtung auf das Auswärtsspiel

Jürgen Klopp fokussiert sich aktuell vollständig auf die Herausforderung in Belgien. Obwohl das Rückspiel in Deutschland stattfindet und somit einen Heimvorteil bieten würde, warnte der Trainer davor, den Gegner zu unterschätzen. Er betonte, dass man das Auswärtsspiel nicht zu einem Nachteil werden lassen dürfe, da in einem einzigen Spiel viele unvorhersehbare Faktoren eine Rolle spielen können.

Die Vorbereitung wird sich in den kommenden Wochen intensiv auf das Spiel in Belgien konzentrieren. Eine detaillierte Planung für das Rückspiel in Deutschland steht noch aus und wird erst später entwickelt. Das Ziel ist es, die Möglichkeit zu nutzen, um im Hinspiel solide Ideen zu entwickeln und einen guten Ausgang für die Begegnung zu schaffen. In den anderen Viertelfinals treten Spanien auf Frankreich sowie die Niederlande auf Portugal an, wobei diese Teams erst im Finale auf den deutschen Konkurrenten treffen könnten.