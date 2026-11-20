Die Auslosung der UEFA Nations League hat ergeben, dass die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale auf Belgien trIfft. Die Spiele finden im März 2027 statt,wobei Deutschland Heimrecht hat. Zudem wurden die Playoffs und Halbfinalpfade ermittelt.

Auslosung der Nations-League-Viertelfinals abgeschlossen

Am Freitag fand in der Zentrale der Europäischen Fußball -Union in Nyon die begehrte Auslosung für die Viertelfinals der UEFA Nations League statt. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand dabei die deutsche Nationalmannschaft unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp , deren potenzielle Gegner im Vorfeld breitestes Medieninteresse weckten. Nach der Ziehung der Kugeln durch die UEFA -Vizegeneralsekretär Giorgio Marchetti und die Losfee Adrien Silva, die 2016 mit Portugal Europameister wurde, steht nun fest, dass Deutschland im Viertelfinale auf Belgien treffen wird. Andere mögliche Kontrahenten wie der Titelverteidiger Spanien oder Norwegen mit dessen Superstar Erling Haaland blieben der deutschen Elf erspart, da diese Nationen zuvor bereits mit anderen Mannschaften aus Topf eins verlost worden waren. die Auslosung slate,die als letzte Kugel für Deutschland gezogen wurde, bestätigte somit das Duell gegen die Belgier.

Die Austragung der Viertelfinalspiele ist für den Zeitraum zwischen dem 25. und 30. März 2027 geplant. da die deutsche Nationalmannschaft als Gruppensieger der Liga A hervorgegangen ist, genießt das DFB-Team Heimrecht für das entscheiDende Rückspiel. Die Hinspiele würden demnach in Belgien stattfinden. Sollte sich Deutschland durchsetzen, wartet im Halbfinale der Sieger des Viertelfinalduells zwischen England und Norwegen auf die deutsche Elf. Thomas Tuchels Mannschaft hatte sich jüngst durch den Sieg über Spanien hervorgetan und dabei die Rekordserie der Spanier von 43 Spielen ohne Niederlage beendet. Im anderen Halbfinale wären Spanien oder Frankreich zu erwarten, die auf den Sieger des Duells zwischen den Niederlanden und Portugal treffen würden.

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Neben den Viertelfinals wurden ebenfalls die Playoffs zum Auf- und Abstieg zwischen den verschiedenen Ligen gelost. Dabei treffen die bestplatzierten Teams der Liga A auf die Aufsteiger aus der Liga B und umgekehrt. Eine der bemerkenswerten Paarungen in diesem Kontext ist der deutsche Gruppengegner Serbien, der im Playoff auf Ungarn trifft. Weitere interessante Duelle im Rahmen der Abstiegs- und Aufstiegskämpfe umfassten Begegnungen wie Bosnien und Herzegowina gegen Dänemark, Irland gegen Kroatien sowie Slowenien gegen Wales. In der Liga C wurde unter anderem Zypern gegen Nordmazedonien gelost, Estland trifft auf Rumänien, die Färöer Inseln auf Georgien und Israel auf Belarus. Diese Spiele sind entscheidend für die Zusammensetzung der Liga A in der kommenden Saison.

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Bundestrainer Jürgen Klopp wird die Auslosung nicht persönlich in Nyon verfolgen, sondern sie sich per Livestream ansehen. Der Deutsche Fußball-Bund gab bekannt, dass Klopp in Absprache mit der UEFA auf die Anreise verzichtet hat, da für den nur wenige Minuten dauernden Termin keine Anwesenheitspflicht besteht. Der Verband hat Verständnis dafür geäußert, wenn Trainer ihre Phase anderweitig nutzen oder sich die Anreise sparen, da die Zeremonie kurzfristig und ohne große Zeremonien auskommt. Die finale Endrunde der besten vier Teams der Nations League soll zwischen dem 7. und 13. Juni stattfinden, wobei der Austragungsort für dieses Turnier noch nicht feststeht. Die Neuauflage des WM-Halbfinals zwischen Spanien und Frankreich sowie das Duell der Niederlande gegen Portugal runden das spannende Programm der weiteren Runden ab.