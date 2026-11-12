Deutschland U21: Nicolo Tresoldi fällt wegen Gehirnerschütterung aus

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss vor den Testspielen gegen Belgien und Kroatien auf Nicolo Tresoldi verzichten. Der Stürmer erlitt eine Gehirnerschütterung.

Die Vorbereitungen der deutschen U21-Nationalmannschaft auf die anstehenden Testmatches wurden durch einen schweren Rückschlag für den Kader unterbrochen. Nicolo Tresoldi, der bei Club Brügge unter Vertrag steht, musste seine Teilnahme am Training vor dem Länderspiel am Freitag, dem 13. November in Essen gegen Belgien, abrupt beenden. Der 22-jährige Angreifer erlitt bei einem Zusammenstoß mit seinem Teamkollegen Hendry Blank eine Gehirnerschütterung, die ihn direkt für beide geplanten Freundschaftsspiele gegen Belgien und Kroatie unerreichbar macht. Die nationale Auswahl tritt daraufhin ohne die Dienste dieses potenziellen Offensivspielers an.

Konkrete Umstände der Verletzung im Training

Die Diagnose der Gehirnerschütterung wurde während der Einheit am Donnerstag unmittelbar nach dem Incident gestellt, der einen direkten physischen Aufprall zwischen Tresoldi und Blank beinhaltete. Diese Verletzung hat zur sofortigen Disqualifikation des Stürmers für die Spiele am 13. November gegen Belgien sowie für das darauffolgende Match gegen Kroatien geführt. Die medizinische Abklärung hat gezeigt, dass eine Fortsetzung der Karriere in diesem kurzen Zeitfenster zwischen den beiden Testspielen medizinisch nicht vertretbar ist und das Risiko einer Verschlimmerung zu hoch wäre. Der Kader der U21 steht somit vor der Aufgabe, eine alternative Offensive für die Begegnungen zu finden, ohne auf den Talenten des Club-Brügge-Spielers zurückgreifen zu können. Die Situation zwingt das Trainerstab dazu, die taktischen Pläne kurzfristig anzupassen.

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Interessenten aus dem italienischen und portugiesischen Fußball

Neben der aktuellen Verletzungssituation rücken auch zukunftsbezogene Spekulationen um die Person von Nicolo Tresoldi verstärkt in den Fokus des internationalen Fußballs. Laut Berichten der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport hegt der AC Mailand konkrete Ambitionen, den deutschen Angreifer bereits in der Wintertransferperiode zu verpflichten. Der Vereinsoffizier des AC Mailand, Gerry Cardinale, würde es bevorzugen, Tresoldi zeitnah nach Mailand zu holen, um die Offensive zu verstärken. Die dahinterstehende Strategie des AC Mailand sieht vor, den deutschen Stürmer als zweite Spitze neben dem portugiesischen Angreifer Goncalo Ramos aufzustellen. Ramos hatte den Verein im vergangenen Sommer für eine klubinterne Rekordablöse von 70 Millionen Euro verlassen und soll nun durch die Verpflichtung von Tresoldi eine neue Unterstützung auf der Bank erhalten. Trainer Ruben Amorim plant somit, das Duo Ramos und Tresoldi als taktisches Zentrum zu etablieren.

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Internationale Optionen und langfristige DFB-Pläne

Der 22-jährige Nicolo Tresoldi befindet sich in einer einzigartigen Position, da er aufgrund seiner Herkunft und seines Geburtsortes die Möglichkeit hat, international für verschiedene Nationalverbände aufzulaufen. Neben Deutschland könnte er theoretisch auch die Farben Italiens oder Argentiniens verteidigen. Trotz dieser offenen Optionen ist das langfristige Ziel von Tresoldi klar definiert, da er explizit den Wunsch geäußert hat, die Endrunde der U21-Europameisterschaft im kommenden Jahr mit der deutschen Auswahl zu bestreiten. Diese Absicht verdeutlicht seine Priorisierung des DFB-Juniorenprogramms, obwohl seine Zukunft in der A-Nationalmannschaft noch nicht endgültig geklärt ist. Die DFB-Verantwortlichen sehen in dieser Loyalität einen wichtigen Faktor für die langfristige Integration des Talents in den höherklassigen Kader. Die Weichen sollen jedoch erst gestellt werden, wenn die aktuellen Verletzungen überwunden sind.

Konsequenzen für das Aufgebot und die Testspiele

Der Ausfall von Tresoldi zwingt den DFB-Sportvorstand und das Trainerpersonal, schnellstmöglich einen Ersatz für die Länderspieltage in der Nähe von Essen zu finden. Die Spiele gegen Belgien und Kroatien dienen nicht nur der Vorbereitung, sondern auch der Evaluation von Alternativen im Sturm. Die Medienberichte verweisen darauf, dass die Übertragung der Partie gegen Belgien am 13. November um 18 Uhr live auf ProSieben MAXX sowie auf der Streamingplattform Joyn erfolgen wird. Diese hohe mediale Aufmerksamkeit unterstreicht die Bedeutung der Testserie für die weitere Entwicklung der U21-Auswahl. Die fehlende Offensive durch Tresoldi wird den Trainer vor neue strategische Herausforderungen stellen, während gleichzeitig der Druck auf die verbleibenden Spieler steigt, ihre Leistungen auf diesem hohen Niveau zu stabilisieren. Die kommenden Tage werden entscheiden, wie sich der Kader auf die beiden Gegner einstellen wird.