Deutschland U21: Starkregen in Rijeka beeinträchtigt Vorbereitung

Dauerregen überschwemmt Trainingsplatz in Rijeka. Die DFB-Junioren unter Antonio Di Salvo weigern sich, auf Kunstrasen auszuweichen, was die Vorbereitung auf das Spiel gegen Kroatien erschwert.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft steht kurz vor ihrem Freundschaftsspiel gegen Kroatien vor einer unangenehmen logistischen Hürde. Obwohl die DFB-Auswahl eigentlich plante, die nasse Zeit in der Vorbereitung hinter sich zu lassen, traf sie in der kroatischen Stadt Rijeka auf Dauerregen und massive Wassermassen. Der primäre Trainingsplatz der Mannschaft wurde vollständig überschwemmt, wodurch die geplante taktische und physische Vorbereitung vor Ort massiv erschwert wurde. Dies stellt das Team von Trainer Antonio Di Salvo vor neue Herausforderungen, bevor das Match am Dienstagabend stattfindet.

Trainingseinbußen durch überschwemmten Platz

Das unmittelbare Problem für die deutsche Auswahl war die Unspielbarkeit des regulären Trainingsgeländes. Die dort angesammelten Wassermassen machten es den Spielern unmöglich, ihre gewohnten Einheiten auf der Fläche durchzuführen. Trainer Antonio Di Salvo gab zu, dass die Situation für die Vorbereitung momentan holprig verlaufe. Die Mannschaft konnte sich zunächst nicht mehr auf die Partie vor Ort in der gewohnten Weise einstellen, was die Intensität der letzten Trainingseinheiten vor dem Anpfiff beeinträchtigt.

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Ursprünglich war vorgesehen, dass der Deutsche Fußball-Bund als Alternative zu der überschwemmten Rasenfläche einen Kunstrasenplatz zur Verfügung stellen würde. Dieses Angebot von den lokalen Organisatoren wurde jedoch von der deutschen Delegierten abgelehnt. Die Entscheidung, den Kunstrasen nicht zu nutzen, resultiert aus der strategischen Ausrichtung auf das eigentliche Spielfeld, das aus Rasen besteht, um eine bestmögliche Simulierung der Spielbedingungen zu gewährleisten.

Trainer Di Salvo lehnt Kunstrasen ab

Antonio Di Salvo begründete die Absage an den Kunstrasenplatz mit der Notwendigkeit einer optimalen Vorbereitung auf ein Länderspiel, das auf einer Naturrasenfläche ausgetragen wird. Für den Trainer und sein Team ist es entscheidend, die Ballführung und das Spielerlebnis an die Bedingungen des eigentlichen Spiels anzupassen. Der Übergang von einem künstlichen Untergrund zu Rasen im direkten Vergleich könnte die Gewöhnung an die eigenen Spielzüge stören. Daher wurde nach einer weiteren Alternative gesucht, die der eigentlichen Spielumgebung näher kommt.

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Glücklicherweise konnte ein weiterer Alternativplatz mit Rasenbeschaffenheit gefunden werden. Di Salvo erklärte, dass man nun den Zustand dieser neuen Fläche überprüfen werde. Ziel ist es, hoffentlich eine einigermaßen ordentliche Trainingseinheit durchzuführen, um die geplanten taktischen Inhalte noch in die Vorbereitung einbauen zu können. Sollte das Wetter oder der Zustand der Fläche dies nicht zulassen, wird sich das Training voraussichtlich auf einfache Ballgewöhnung beschränken.

Paris Brunner und Wiedersehen mit Olic

Trotz der widrigen Wetterbedingungen bleibt der Fokus auf den Spielern, die das Team nach Rijeka begleiten. Besonders im Blick steht dabei der Stürmer-Star Paris Brunner, der für AS Monaco aufläuft und gerade 20 Jahre alt ist. Auch der Bundestrainer Jürgen Klopp beobachtet den Talentstürmer ganz genau. Brunner ist ein wichtiger Teil der Kaderplanung und soll gegen die U21 von Kroatien seine Leistungen unter Beweis stellen können, sofern er fit wird.

Das Spiel am Dienstagabend gegen die U21 von Kroatien, das um 18 Uhr auf ProSieben Maxx zu sehen ist, bietet zudem eine interessante personelle Konstellation. Das Nationalteam wird derzeit von Ivica Olic trainiert, einem 47-jährigen ehemaligen Profi-Angreifer. Olic, der u.a. beim Hamburger SV und beim FC Bayern München aktiv war, kehrt damit quasi zu einem der bekannten deutschen Akteure zurück. Für die deutsche Jugendauswahl ist dies ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Bundesliga-Star, der nun die andere Seite der Linie einnimmt und die taktischen Weichen für das Match stellt.