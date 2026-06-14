Die deutsche Nationalmannschaft beginnt die Weltmeisterschaft mit einem hohen Sieg gegen Curacao und sichert sich dadurch den ersten Platz in der ewigen WM-Torwertung vor Brasilien. Der Erfolg weckt Erinnerungen an das 7:1 von 2014 und zeigt die offensive Potenz der DFB-Auswahl.

Deutschland startet mit einer beeindruckenden Torlaune in die Weltmeisterschaft und sichert sich durch einen deutlichen Sieg gegen Curacao nicht nur den Gruppensieg, sondern überholt auch Brasilien in der ewigen WM-Torstatistik.

Während das DFB-Team mit 239 Toren in 113 Spielen und 21 Turnierteilnahmen nun alleiniger Rekordtorschütze bei Weltmeisterschaften ist, hat Brasilien nach seinem 238. Treffer in 115 Partien und 23 Teilnahmen den ersten Platz abgeben müssen. Das Spiel weckt bei den brasilianischen Fans schmerzhafte Erinnerungen an das 1:7 im Halbfinale der Heim-WM 2014, ein Ergebnis, das in diesem Spiel fast wiederholt worden wäre, als Deutschland nach einer zunächst zähen Partie in der zweiten Halbzeit aufdrehte und mehrere Tore nachlegte.

Die brasilianische Presse reagierte mit dem Titel "Da sind sie wieder" und kommentierte, dass Deutschland zwar einen Schreckmoment gegen Curacao erlebt habe, dann aber in der zweiten Halbzeit losgelegt und das historische Ergebnis von 2014 wiederholt habe. Damit steht Deutschland nach dem ersten Spiel als Tabellenführer da und unterstreicht seine Ambitionen für das Turnier.

Die detaillierte Leistungsbewertung der deutschen Spieler zeigt vor allem Nathaniel Brown und Deniz Undav als herausragende Akteure, die mit ihren Toren und Vorlagen maßgeblich zum Erfolg beitrugen. Während die Mannschaft in der Anfangsphase noch Schwierigkeiten hatte, die defensiv organisierten Curacauner zu überwinden, gelang nach taktischen Umstellungen in der Pause ein regelrechter Torrausch. Der Sieg bringt wichtiges Selbstvertrauen für die nächsten Gruppenspiele, insbesondere das Duell mit der Elfenbeinküste, das im Free-TV und über Streamingdienste live zu verfolgen sein wird.

Statistisch gesehen bedeutet der Erfolg nicht nur einen Schritt nach vorne in der Torliste, sondern auch einehistorische Wende: Erstmals seit Jahrzehnten liegt Deutschland in dieser Wertung vor Brasilien, was den Stellenwert des Sieges unterstreicht. Die deutsche Mannschaft demonstrierte sowohl offensive Stärke als auch die Fähigkeit, sich nach einem zähen Start zu steigern - eine Eigenschaft, die in einem langen Turnier entscheidend sein kann. Für Curacao war das Spiel eine学习 Erfahrung auf höchstem Niveau, obwohl sie zwischenzeitlich gut mithalten konnten.

Nach diesem Auftakt wird das DFB-Team mit Zuversicht in die nächsten Partien gehen, während Brasilien aus seinen Startproblemen gegen Marokko lernen muss. Die WM 2026 verspricht spannend zu werden, und Deutschland hat mit diesem Spiel ein frühes Ausrufezeichen gesetzt





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