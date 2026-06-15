Deutschland übernimmt WM-Torrekord von Brasilien - aber in der Ewigen Tabelle bleibt die Selecao vorn

Durch den 7:1-Sieg gegen Curacao führt die deutsche Nationalmannschaft nun bei den meisten WM-Toren. Brasilien bleibt jedoch in der ewigen Punkterangliste klar vorn. Ein Überblick über die Statistiken und die Aussichten auf eine Trendwende.

Der zweithöchste Sieg der deutschen WM-Geschichte sichert dem DFB den Spitzenplatz im ewigen Tor-Ranking vor Brasilien . Doch in einer anderen Kategorie bleibt die Selecao wohl vorerst uneinholbar vorn.

Kai Havertz hat die deutsche Nationalmannschaft zurück an die Weltspitze geschossen. Das 7:1 des Arsenal-Angreifers auf Vorarbeit von Deniz Undav war das insgesamt 239. Tor der DFB-Elf bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Damit zog der viermalige Weltmeister vorbei an dem fünfmaligen Weltmeister Brasilien, der nach dem 1:1 gegen Mexiko bei 238 Treffern steht.

Ganz anders sieht es in der Ewigen Tabelle der WM aus. Dort steht Brasilien mit 248 Punkten aus 115 Spielen weiter ganz vorne. Zwar verkürzte die Nationalmannschaft durch den Sieg gegen Curacao auf 20 Punkte, doch diese könnte der DFB 2026 nur noch im aller günstigsten Fall aufholen. Dafür müssten sie inklusive eines möglichen Finalspiels alle Partien gewinnen und Brasilien dürfte nur noch einen Punkt aus den anstehenden Gruppenspielen gegen Haiti und Schottland holen.

Frühestens im Jahr 2030 könnte der DFB, der mit 113 Spielen zwei Partien weniger als Brasilien ausgetragen hat, in der echten Ewigen Tabelle an der Selecao vorbeiziehen, aber auch das ist höchst unwahrscheinlich. Die 239 Tore des DFB-Teams verteilen sich dabei auf insgesamt 84 Torschützen. Führend in der Kategorie ist weiterhin Miroslav Klose, der es bei 24 Einsätzen auf 16 Treffer brachte und momentan noch der Führende in der Allzeit-Torschützenliste der Weltmeisterschaften ist.

Neben Klose erreichten auch Gerd Müller (14 Tore in 13 Spiele), Jürgen Klinsmann (11 in 17), Helmut Rahn (10 in 10) und Thomas Müller (10 in 19) zweistellige Torzahlen. Für die Spieler aus dem Nagelsmann-Kader für die WM 2026 bleiben diese Zahlen in absehbarer Zeit unerreichbar.

Kai Havertz schraubte gegen Curacao sein Konto mit seinem Doppelpack auf drei Tore hoch, die restlichen fünf Torschützen (Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown und Undav) feierten beim Kantersieg gegen den Karibikzwerg ihr Tordebüt bei einem Weltturnier.

"Wir haben eine Riesenqualität im Team", sagte Brown nach dem 7:1. "Nicht nur die, die jetzt gespielt haben, sondern auch die, die nicht zum Einsatz gekommen sind. Bei uns kann einfach jeder ein Tor machen und das zeigt, wie wichtig das Team ist.





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM Deutschland Brasilien Tore Ewige Tabelle Kai Havertz Miroslav Klose

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Brasilien fühlt sich an das 1:7 gegen Deutschland erinnertVinícius Júnior verhindert einen Fehlstart - und doch herrscht in Brasilien schon helle Aufregung. Carlo Ancelotti bleibt gelassen.

Read more »

Mit Curacao-Sieg: DFB-Elf entthront BrasilienDie sieben Treffer gegen den Außenseiter bringen Deutschland auf Rang eins der 'ewigen' WM-Tore-Tabelle.

Read more »

Brasilien staunt: Deutschland schießt sich zu WM-RekordDeutschlands Kantersieg zum WM-Auftakt ist einer für die Geschichtsbücher: Durch das Schützenfest setzt sich Deutschland an die Spitze einer besonderen Rangliste. In Brasilien ist man beeindruckt.

Read more »

Deutschland überholt Brasilien in der WM-Torstatistik nach torreichem Sieg gegen CuracaoDie deutsche Nationalmannschaft beginnt die Weltmeisterschaft mit einem hohen Sieg gegen Curacao und sichert sich dadurch den ersten Platz in der ewigen WM-Torwertung vor Brasilien. Der Erfolg weckt Erinnerungen an das 7:1 von 2014 und zeigt die offensive Potenz der DFB-Auswahl.

Read more »