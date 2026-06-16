Die deutsche Nationalmannschaft feiert einen deutlichen Sieg gegen Curaçao. Mehrere Spieler des FC Bayern München sind bereits in der Partie aktiv oder stehen kurz vor einem Wechsel. Auch zukünftige Transfers des Rekordmeisters sind in zahlreichen Nationalmannschaften vertreten. Der Text analysiert die Verflechtungen zwischen demFC Bayern und internationalen Teams sowie die Leistungen von Stars wie Havertz, Musiala und Brown.

Die deutsche Nationalmannschaft feierte am vergangenen Spieltag einen überzeugenden 7:1-Sieg gegen die Auswahl von Curaçao . Das Team, das bereits vor dem Anpfiff einen Großteil seiner Spieler aus dem Kader desFC Bayern München rekrutierte, dominierte das Spiel von Beginn an.

Mit von der Partie waren bereits mehrere zukünftige Bayern-Spieler: Linksverteidiger Nathaniel Brown, der in Kürze nach München wechseln soll, stand ebenso im Aufgebot wie Torwart Jonas Urbig, der als Trainingspartner mitreiste. Auch U21-Kapitän Tom Bischof gehörte fast zum Aufgebot. Die Mannschaft, angeführt von Kapitän Joshua Kimmich, zeigte eine beeindruckende Leistung.

Einzig Harry Kane, der derzeit beste Strafstoßschütze der Welt, fehlte verletzungsbedingt, während Kai Havertz von Arsenal eine weitere High-Potential-Verpflichtung für den FC Bayern darstellt, deren Transfer bereits 2019 am Widerstand von Bayer Leverkusen gescheitert war. Havertz trug sich mit zwei Treffern in die Torschützenliste ein. Ebenso im Fokus standen die möglichen Transfers von Felix Nmecha, den Sky-Experte Didi Hamann vehement für die Nationalmannschaft forderte und den Lothar Matthäus als kommenden WM-Star prophezeit.

Brown, der ebenfalls ein Tor erzielte und dadurch Begehrlichkeiten in England weckt, wird nicht der einzige Nationalspieler sein, den der FC Bayern verpflichtet. In nahezu jeder teilnehmenden Mannschaft stand mindestens ein Spieler mit Bayern-Verbindung auf dem Platz. Ein besonderes Augenmerk lag auf Marokkos Ismael Saibari, der gegen Brasilien das 1:0 erzielte. Saibari, der noch bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag steht, trägt bereits das rote Trikot - eine Farbe, die auch sein künftiger Club Atalanta Bergamo dominiert.

Dort wirkt Charles De Ketelaere, ein Landsmann von Trainer Vincent Kompany, der ebenfalls für seine Torgefahr bekannt ist. Jamal Musiala nähert sich wieder der Form vor seiner schweren Verletzung, wie sein Treffer zum 4:1 zeigte. Dennoch musste er frühzeitig ausgewechselt werden, nachdem er erneut grobe Fouls ausgesetzt war. Besorgniserregend ist, dass die Verletzung am Fuß, die er sich 2023 nach einem harten Einsteigen von Gianluigi Donnarumma zuzog, weiterhin nachwirkt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann reagierte vorsichtig, um einen Rückschlag zu vermeiden. Ein Vergleich mit Mehmet Scholl, der seine Karriere 2007 aufgrund wiederholter Fouls beenden musste, liegt nahe. Ein rigoroserer Schutz durch die Schiedsrichter wäre wünschenswert. Manuel Neuer hingegen stand heute nicht im Mittelpunkt, nachdem er wochenlang die Diskussionen beherrscht hatte.

Sein Comeback nach langer Verletzungspause war dennoch ein positiver Aspekt, auch wenn er beim Gegentor machtlos war, weil Joshua Kimmich den Ball unhaltbar abfälschte. Mit dem 7:1-Sieg sendet die deutsche Mannschaft ein starkes Signal für die anstehenden Wettbewerbe, sowohl für denDFB als auch für den FC Bayern, der in vielen Nationalteams vertreten ist





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