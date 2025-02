Deutschland und die Zukunft der künstlichen Intelligenz

Eine Analyse der deutschen KI-Landschaft mit Fokus auf fünf führende Unternehmen und den Herausforderungen des Standortes im globalen Wettbewerb.

Deutschland beheimatet eine vielfältige KI-Landschaft, die von smarter Sprachverarbeitung bis hin zu autonomen Drohnen reicht. Fünf Unternehmen könnten die Zukunft dieser Technologie maßgeblich mitgestalten. Der KI-Gipfel in Paris bekräftigt diese Entwicklung mit der Ankündigung von über 100 Milliarden Euro privater und öffentlicher Investitionen. Die meisten Schlagzeilen und KI-Unternehmen kommen jedoch aus dem Ausland, was Deutschland in den Schatten stellen könnte.

Diese Entwicklung wirft die Frage auf, wie Europa bei Künstlicher Intelligenz wettbewerbsfähig bleiben kann. Regierungschefs, Experten und die KI-Branche diskutieren in Paris intensiv über diese Herausforderungen und fordern Deregulierung als Lösungsansatz. Philip Hutchinson vom Applied AI Institute in Garching bei München plädiert jedoch für einen anderen Weg. Die Software-Firma Helsing aus München, spezialisiert auf KI für die Rüstungsbranche, ist mit einer Firmenbewertung von knapp fünf Milliarden Euro das drittwertvollste KI-Startup Europas. Im Jahr 2023 sammelte das Unternehmen laut der Unternehmensberatung EY 450 Millionen Euro von Investoren ein. Helsing optimiert Waffensysteme per KI. Aleph Alpha aus Heidelberg entwickelt KI-Systeme zur Automatisierung von Prozessen in Unternehmen und Behörden, beispielsweise für das Land Baden-Württemberg. Mit enormen Investitionen von mehr als einer halben Milliarde US-Dollar Ende 2023 wurde Aleph Alpha lange als deutsches Pendant zu KI-Schwergewichten wie OpenAI gehandelt. Mittlerweile hat sich das Start-up jedoch von der Entwicklung eines eigenen großen Sprachmodells weitgehend verabschiedet. Nach einer Finanzierungsrunde im Mai 2024 wird das Start-up mit zwei Milliarden Dollar bewertet. Neben einem Schreibassistenten stellte DeepL Ende 2024 ein System zur Echtzeit-Sprachübersetzung vor. Die TU München hat einen Chatbot für Studierende entwickelt, der helfen soll, schneller und effizienter zu arbeiten – und doch die Wissenschaft nicht zu kurz kommen lässt. Eon und Toyota automatisieren ihren Kundenservice auf Webseiten oder am Telefon mithilfe von Chat- oder Voice-Bots. Im letzten Jahr sammelte das 2016 gegründete Unternehmen weitere 100 Millionen Euro von Investoren ein. Das Freiburger Start-up Black Forest Labs ist für sein KI-Modell 'Flux' bekannt, das realistische Bilder generiert. 2024 integrierte das Unternehmen selbst das Modell in seinen Chatbot 'Grok'. Diese Woche kündigte die Telekom eine Partnerschaft an, um künftig mit einer angepassten 'Flux'-Version Marketingmaterialien zu erstellen. Max Mundhenke hat sein KI-Projekt zur Bundestagswahl neu aufgelegt. Wie er mit künstlicher Intelligenz Politik visualisiert und welche Reaktionen das auslöst, hat Reporterin Luisa Houben erlebt. Dazu kommen viele kleinere KI-Unternehmen überall im Land. So automatisiert beispielsweise Bryter Abläufe in Konzernen, die sonst von juristischen Abteilungen erledigt werden. Das Unternehmen Deepset hilft Kunden wie Siemens oder Airbus, eigene Anwendungen für große Sprachmodelle zu erstellen, und mit der Software von Tacto sollen Mittelständler ihre Lieferkette besser steuern können. In diesen konkreten Anwendungen sieht KI-Experte Philip Hutchinson eine besondere Chance des Standorts. Durch die Nähe zur starken deutschen Mittelstands- und Industrie-Landschaft haben sie das Potenzial, praxisnahe, innovative Lösungen für Unternehmen zu entwickeln. Um dieses Potenzial zu nutzen, müssten laut Hutchinson die Finanzierungsbedingungen für Start-ups verbessert und bürokratische Hürden abgebaut werden





