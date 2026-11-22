Umweltminister Carsten Schneider und die EU lehnen den neuen Entwurf für die COP30 in Antalya ab. Fossile Energieträger werden nicht explizit genannt, was zu massiver Kritik führt.

Umweltminister Carsten Schneider hat auf der in Antalya stattfindenden UN-Klimakonferenz den erneut überarbeiteten Entwurf für die Abschlusserklärung als nicht zustimmungsfähig zurückgewiesen. Der SPD-Politiker kritisierte das zehnseitige Papier der Konferenzleitung scharf, da es auf die akute Bedrohung durch die Klimakrise keine ausreichende Antwort biete. Stattdessen bewerte er den Vorschlag als einen deutlichen Schritt zurück im Vergleich zu bereits getroffenen Klimaschutz entscheidungen, was für Deutschland inakzeptabel sei.

Schneiders Kritik an fossilen Interessen

Schneider gab in Antalya deutlich zu verstehen, dass Deutschland gemeinsam mit anderen Ländern der Welt voranschreiten wolle, statt Rückschritte zu akzeptieren. Der Minister äußerte jedoch große Skepsis, ob eine Einigung auf der kurzen Strecke noch gelingen kann, zumal viele Delegationen bereits abgereist sind, da die Konferenz ursprünglich vor zwei Tagen beendet sein sollte. Er warf Ölstaaten vor, Fortschritte gezielt zu blockieren, da sie weiterhin ihr großes Geschäft mit Öl und Gas machen und keinen klaren Fahrplan zur Reduktion der Treibhausgasemissionen in diesem Sektor vorlegen wollen.

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Einsamkeit der EU-Staaten in der Verhandlung

Neben der deutschen Delegation zeigten auch andere Verbündete, darunter Frankreich, massiven Unmut über die Kompromissvorschläge. Die französische Umweltministerin Monique Barbut wies den am Sonntagmorgen vorgelegten Text zurück, da dieser schwächer als der Vorgängerentwurf sei. Sie kritisierte insbesondere, dass ein ausdrücklicher Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas im Text fehlt. Die EU und ihre Partner hatten die gesamte Nacht an einem gemeinsamen Kompromiss gearbeitet, dieser wurde jedoch von der türkischen Präsidentschaft abgelehnt, während die Temperaturen weiter steigen und Klimakatastrophen sich vervielfachen.

Kritik an fehlenden Bezügen zu fossilen Energien

Im neuen, zehnseitigen Papier der Konferenzleitung werden Öl, Kohle und Gas nicht ausdrücklich erwähnt, was von Beobachtern als Einflussnahme von Ölförderstaaten wie Saudi-Arabien gedeutet wird. Zwar gibt es einen allgemeinen Verweis auf den Beschluss von Dubai im Jahr 2023, sich schrittweise von fossilen Energieträgern zu verabschieden, doch das Fehlen der expliziten Nennung wird kritisiert. Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, nannte die Situation unfassbar, da der aktuelle Text das Geschäftsmodell großer Öl- und Gaskonzerne bis ins nächste Jahrhundert verlängern würde. Er betonte, dass dies nicht von der deutschen Regierung, der EU oder vulnerablen Staatengruppen akzeptiert werden dürfe.

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Wissenschaftliche Realität und politische Verantwortung

Der vorliegende Text erkennt zwar an, dass das im Pariser Abkommen von 2015 festgelegte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, verfehlt wird, will die Überschreitung jedoch nur in Ausmaß und Dauer begrenzen. Die Klimawissenschaft warnt, dass unterhalb dieser Marke katastrophale Folgen abgewendet werden könnten. Schon jetzt nehmen Hitzewellen, Dürren und Stürme zu. Ein UN-Bericht stuft das Reißen der 1,5-Grad-Marke als unvermeidbar ein, wobei im günstigsten Fall bis zur Mitte des Jahrhunderts 1,7 bis 1,8 Grad gehalten werden könnten.

Gescheiterte Termine und drohende Blockaden

Die 31. UN-Klimakonferenz wird von einer gemeinsamen Präsidentschaft der Türkei und Australiens geführt, wobei der türkische Umweltminister Murat Kurum als Präsident amtiert und der australische Minister Chris Bowen die Verhandlungsleitung innehat. Mehr als 40 Stunden nach dem eigentlichen Ende hatte das Abschlussplenum in Antalya noch nicht begonnen, was auf eine längerfristige Blockade der Verhandlungen hindeuten könnte. Kurum hoffte zwar auf einen letzten Kompromiss, doch die Kritik an der mangelnden Ambition des Entwurfs ist international verbreitet und lässt eine zügige Lösung eher unwahrscheinlich erscheinen.