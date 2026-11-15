Deutschland und EU-Partner planen Abschiebezentren in Ruanda

Fünf EU-Staaten, angeführt von Deutschland, wollen mit Ruanda ein Abkommen über die Unterbringung abgelehnter Asylbewerber in sogenannten Return Hubs außerhalb Europas schließen.

In den vergangenen Tagen hat sich die Debatte über die künftige europäische Migrations- und Asylpolitik massiv zugespitzt. Während an den Stränden Frankreichs und im Ärmelkanal täglich neue Bilder von Migranten auftauchen, die verzweifelt versuchen, mit kleinen, oft überladenen Booten die Küste zu erreichen, arbeiten europäische Diplomaten bereits an einer strategischen Neuausrichtung des Asylsystems.

Deutschland plant Return Hubs mit Ruanda

Der Fokus dieser neuen Strategie liegt auf der Errichtung sogenannter Return Hubs, also Abschiebezentren, die sich außerhalb der Europäischen Union befinden sollen. Deutschland macht offenbar gemeinsam mit vier weiteren Mitgliedsstaaten der EU Ernst mit diesem Vorhaben. Laut Informationen aus diplomatischen Kreisen ist geplant, dass diese fünf europäischen Länder bereits am kommenden Montag ein formelles Migrationsabkommen mit Ruanda bekanntgeben könnten. Sollte dieses Abkommen zustande kommen, würde das ostafrikanische Land zum ersten offiziellen Abschiebezentrum der Europäischen Union für abgelehnte Asylbewerber werden.

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Die fundamentale Idee hinter diesem Ansatz ist ein Paradigmenwechsel im Umgang mit zurückzuweisenden Asylsuchenden. Bisher war es üblich, dass Personen, deren Asylantrag in Europa abgelehnt wurde, zwangsläufig in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden sollten. Dieser Prozess scheiterte jedoch in der Vergangenheit häufig an mangelnder Kooperationsbereitschaft der Herkunftsstaaten oder an humanitären Bedenken. Die neuen Pläne sehen vor, dass diese Personen nicht direkt in ihr Heimatland zurückgebracht, sondern zunächst in spezielle Zentren in Drittstaaten überführt werden.

Dort sollen sie untergebracht werden, bis eine Rückkehr organisiert werden kann oder andere rechtliche und humanitäre Gründe eine sofortige Abschiebung verhindern. Voraussetzung für dieses Modell ist, dass mindestens ein EU-Staat ein bilaterales Abkommen mit einem Drittland schließt, das die Aufnahme und Betreuung dieser Menschen übernimmt. Italien, das bereits Abschiebezentren in Albanien betreibt, gilt dabei als politisches Vorbild für diese Vorgehensweise.

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Macron kritisiert Abschiebezentren in Afrika

Italienische Behörden argumentieren damit, dass die Kontrolle über den Prozess der Rückführung verbessert wird, während andere Nationen wie Frankreich unter der Führung von Präsident Emmanuel Macron erhebliche Bedenken äußern. Macron kritisierte das Modell als ineffektiv und als Widerspruch zu den europäischen Grundwerten und Prinzipien. Obwohl auch andere Länder wie Uganda und Usbekistan vorübergehend als potenzielle Standorte für solche Zentren in Betracht gezogen wurden, hat sich Ruanda eindeutig als Favorit durchgesetzt.

Die ruandische Regierung bestätigte bereits Ende August intensive Gespräche mit Vertretern Deutschlands und weiterer europärer Partnerstaaten. Diese Entwicklung stößt jedoch nicht nur auf politisches, sondern auch auf zivilgesellschaftliches und menschliches Interesse. Kritiker warnen davor, dass die Europäische Union damit den Weg für die Etablierung von Haftbedingungen außerhalb Europas ebnet, die gefängnisähnlichen Strukturen ähneln könnten. Marta Welander von der International Rescue Committee, einer renommierten Hilfsorganisation, übte scharfe Kritik an dem geplanten Vorhaben.

Sie befürchtet, dass die aktuellen Regelungen der EU dazu führen könnten, dass eine Inhaftierung in ähnlichen Einrichtungen außerhalb des europäischen Kontinents zur neuen Normalität wird. Gleichzeitig sind die Bilder von Migranten, die auf Piers in griechischen Häfen wie Kaloi Limenes nach Rettungsaktionen vor der Insel Kreta warten, ständige Mahnung an die humanitäre Dimension dieser politischen Diskussionen.

Die Spannung zwischen sicherheitspolitischen Interessen, wirtschaftlichen Aspekten der Migrationskontrolle und den Verpflichtungen zum Schutz von Menschenrechten bleibt eine der schwierigsten Herausforderungen für die Zukunft der Europäischen Union.