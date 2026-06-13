Rheinmetall-Chef Armin Papperger warnt vor dem Rückzug Frankreichs aus dem gemeinsamen Panzerprojekt MGCS. Frankreich plane offenbar ein drastisches Budgetkürzen für das Projekt.

Deutschland und Frankreich streiten über gemeinsames Panzerprojekt MGCS . Rheinmetall -Chef Papperger warnt vor Frankreich s Rückzug. Das gemeinsame Panzerprojekt MGCS zwischen Deutschland und Frankreich gerät ins Wanken.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger warnt vor dem Rückzug Frankreichs aus dem Projekt. Hinter den Kulissen brodelt es gewaltig, da Frankreich offenbar ein drastisches Budgetkürzen für das Projekt MGCS plant. Ein Sparkurs hätte deutliche Folgen, wie Papperger betont. Leistungen müssten gestrichen werden und das ohnehin langsame Projekt würde sich weiter verzögern.

Das Panzerprojekt soll eigentlich die Nachfolge der Panzer Leopard 2 (Deutschland) und Leclerc (Frankreich) werden. Doch das wackelt jetzt - in der Branche ist längst von gegenseitigem die Rede. Der Vorwurf hinter vorgehaltener Hand: Die Franzosen haben versucht, sich Know-how zu sichern, um am Ende doch nationale Lösungen zu bauen. Steht Deutschland also ohne neuen Kampfpanzer da, wenn der Leopard 2 in den 2030ern ausläuft?

Nein. Parallel läuft bereits ein Plan B: Rheinmetall und KNDS Deutschland entwickeln den "Leopard 3" als mögliche Übergangslösung. Einsatzreife hat der allerdings frühestens Anfang der 2030er Jahre. Das gemeinsame Panzerprojekt MGCS zwischen Deutschland und Frankreich gerät ins Wanken.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger warnt vor dem Rückzug Frankreichs aus dem Projekt. Hinter den Kulissen brodelt es gewaltig, da Frankreich offenbar ein drastisches Budgetkürzen für das Projekt MGCS plant. Ein Sparkurs hätte deutliche Folgen, wie Papperger betont. Leistungen müssten gestrichen werden und das ohnehin langsame Projekt würde sich weiter verzögern.

Das Panzerprojekt soll eigentlich die Nachfolge der Panzer Leopard 2 (Deutschland) und Leclerc (Frankreich) werden. Doch das wackelt jetzt - in der Branche ist längst von gegenseitigem die Rede. Der Vorwurf hinter vorgehaltener Hand: Die Franzosen haben versucht, sich Know-how zu sichern, um am Ende doch nationale Lösungen zu bauen. Steht Deutschland also ohne neuen Kampfpanzer da, wenn der Leopard 2 in den 2030ern ausläuft?

Nein. Parallel läuft bereits ein Plan B: Rheinmetall und KNDS Deutschland entwickeln den "Leopard 3" als mögliche Übergangslösung. Einsatzreife hat der allerdings frühestens Anfang der 2030er Jahre





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