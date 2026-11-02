Deutschland und Großbritannien entwickeln gemeinsame Präzisionswaffen

Berlin und London starten das Joint-Venture Deep Precision Strike zur Entwicklung von Marschflugkörpern und Hyperschallwaffen. Das Projekt zielt auf eine Reichweite von über 2000 Kilometern ab und soll Europa strategisch unabhängiger machen.

Die Bundesregierung kooperiert eng mit Großbritannien an einem neuen Verteidigungsprojekt namens Deep Precision Strike. Ziel ist die Entwicklung von Präzisionswaffen mit einer Reichweite von mehr als 2000 Kilometern. Damit können Ziele weit hinter feindlichen Linien angegriffen werden.

Kernziele und technische Architektur

Deutschland und Großbritannien planen die Entwicklung zweier neuer Waffensysteme. Die Bundesregierung übernimmt die Entwicklung einer Hyperschallwaffe. Eine Rakete transportiert dabei einen Hyperschallgleiter in große Höhen. Der Gleiter wird ausgeklinkt und fliegt mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit zum Ziel. Das Vereinigte Königreich führt die Entwicklung eines neuen Marschflugkörpers. Dieser fliegt in geringer Höhe und ist für gegnerische Radarsysteme schwer zu entdecken. Deutschland plant eine Einsatzbereitschaft ab 2032.

Also read Deutschland und Großbritannien bauen KI-Forschung beim Militär aus

Strategische Unabhängigkeit und europäische Verteidigung

Das Projekt verfolgt die strategische Frage nach der europäischen Verteidigungsfähigkeit. Europa soll unabhängiger von US-amerikanischen Waffen werden. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Bedeutung weitreichender Präzisionswaffen verdeutlicht. Solche Waffen ermöglichen Angriffe auf Nachschubwege oder Kommandozentralen. Die Reichweite der neuen Systeme deckt die russische Hauptstadt Moskau ab.

Advertisement

Finanzierung und industrielle Beteiligung

Laut internen Unterlagen des deutschen Verteidigungsministeriums sind mehr als neun Milliarden Euro an künftigen Ausgaben geplant. Ein konkreter Zeitraum wird in diesen Unterlagen nicht genannt. Großbritannien hat für sein umfassenderes Raketenprogramm rund 900 Millionen Euro über vier Jahre zugesagt. Die Unternehmen für den Bau sind noch nicht festgelegt. Für das deutsche Hyperschallprojekt entwickeln zwei Konkurrenten bis 2029 experimentelle Versionen. Dazu gehören der europäische Rüstungskonzern MBDA und das deutsch-britische Start-up Hypersonica.

Ausblick und offene Fragen

Ob bei dem Treffen in Berlin bereits verbindliche Vereinbarungen geschlossen werden, ist unklar. Offene Fragen betreffen die industrielle Zusammenarbeit und technische Herausforderungen. Eine mögliche Beteiligung Frankreichs an dem Projekt ist ebenfalls noch nicht geklärt. Die Entscheidung über die weitere Entwicklung nach 2029 steht noch aus. Das Projekt dient der Stärkung der europäischen Sicherheitsarchitektur in einer sich wandelnden Bedrohungslage.