Deutschland und Norwegen im Rutsch: Eishockey-WM-Chancen sinken

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft und Norwegen stehen vor dem letzten Gruppenspiel und müssen sich auf Schützenhilfe verlassen, um ins Viertelfinale zu kommen. Deutschland spielt gegen Großbritannien und Norwegen gegen Lettland.

Deutschland ist bei der Eishockey-WM weiterhin auf Schützenhilfe angewiesen. Der Sieg der USA gegen Ungarn spielte dem Team nicht in die Karten. Die Chancen auf den Viertelfinal-Einzug bei der WM in der Schweiz sind für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft weiter gesunken.

Olympiasieger und TitelverteidigerDie Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis muss nun erneut den Ungarn die Daumen drücken. Der Außenseiter trifft am finalen Spieltag der Gruppe A auf Lettland. Holen die Balten mindestens einen Punkt, liegen sie vor den Deutschen, die damit wie bereits im Vorjahr in Dänemark nach der Vorrunde ausgeschieden wären. Eishockey-WM 2026: So kommt Deutschland ins Viertelfinale - Wie stehen die Chancen vor dem letzten Gruppenspiel?

Das Kreis-Team spielt am Abend (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaTV) gegen den bereits feststehenden Absteiger Großbritannien. Ein Sieg nach regulärer Spielzeit ist Pflicht, um die kleine Hoffnung am Leben zu halten. Vor dem Duell ums Weiterkommen gegen die Österreicher trafen Kapitän Justin Faulk (10. /28.

), Matthew Tkachuk (19. /57. ), Ryan Leonard (23. /39.

) und Max Plante (60. ) am Memorial Day in ihrer Heimat für die Amerikaner, die im Schlussdrittel etwas Tempo rausnahmen. In der Gruppe B in Fribourg schaffte Norwegen die große Überraschung. Die Skandinavier machten schon vor der letzten Partie gegen Dänemark den Einzug ins Viertelfinale perfekt. nach dem Sieg über Schweden schlug die Mannschaft um den Straubinger DEL-Torhüter Henrik Haukeland Tschechien mit 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) und steht erstmals seit 2012 in der K.o.

-Runde. bereits vor dem Spiel für das Viertelfinale qualifiziert gewesen. Am Dienstag spielen die Schweden gegen die Slowakei den letzten Platz in der Runde der letzten acht aus. Die "Tre Kronor" benötigt dafür einen Sieg nach regulärer Spielzeit. Norwegen wäre mit einem Sieg über die enttäuschenden Dänen Zweiter





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eishockey-WM Deutschland Norwegen Großbritannien Lettland Schützenhilfe Viertelfinale Gruppenspiel Schweden Slowakei Dänemark USA Ungarn USA-Ungarn USA-Ungarn-Eishockey-WM USA-Ungarn-Eishockey-WM-2026 USA-Ungarn-Eishockey-WM-2026-Deutschland USA-Ungarn-Eishockey-WM-2026-Norwegen USA-Ungarn-Eishockey-WM-2026-Großbritannien USA-Ungarn-Eishockey-WM-2026-Lettland USA-Ungarn-Eishockey-WM-2026-Schweden USA-Ungarn-Eishockey-WM-2026-Slowakei USA-Ungarn-Eishockey-WM-2026-Dänemark

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eishockey WM: Österreich gegen Deutschland - Liveticker - 6. GruppenspieltagLiveticker vom Spiel Österreich gegen Deutschland vom 23.05.2026: heute live.

Read more »

Eishockey-WM: Deutschland-Gala hält Hoffnung am LebenDie deutsche Mannschaft fährt ihren zweiten WM-Sieg ein. Aufgrund des Lettland-Siegs sind die Chancen auf das Viertelfinale aber gesunken.

Read more »

Eishockey-WM 2026: Schweiz als Gastgeber, Deutschland mit dabei - Alle Infos und ÜbertragungDie Eishockey-WM 2026 wird vom 15. bis zum 31. Mai 2026 in der Schweiz ausgetragen. Als Gastgeberstädte fungieren Zürich und Freiburg. Insgesamt kämpfen 16 Nationen um den Titel, auch Deutschland ist wieder mit dabei. Das DEB-Team wird im Nachbarland sicher versuchen, das schwache Ergebnis aus dem vergangenen Jahr zu vergessen. Die Eishockey-WM 2026 wird vom 15. bis 31. Mai 2026 in der Schweiz ausgetragen. Als Spielorte stehen Zürich und Freiburg bereit. In Zürich wird in der Swiss Life Arena gespielt, die 12.000 Zuschauern Platz bietet. In Freiburg werden die Partien in der BCF Arena vor rund 9.000 Zuschauern bestritten. Die Gruppe A - mit Deutschland - wird alle Gruppenspiele in Zürich bestreiten. Gruppe B ist in Freiburg 'zu Hause'. Während die Viertelfinals mit jeweils zwei Spielen pro Spielort aufgeteilt werden, finden die Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das Finale allesamt in Zürich statt.

Read more »

Eishockey-WM 2026: Deutschland hat noch Chancen, aber Lettland ist bereits qualifiziertDeutschland hat bei der Eishockey-WM 2026 die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale, aber Lettland hat die Qualifikation für die K.o.-Phase bereits gesichert. Deutschland muss nun mit Lettland und Ungarn um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Lettland hat bereits drei seiner sechs Spiele gewonnen und könnte mit zwölf Zählern in die K.o.-Phase einziehen. Deutschland muss mit den USA und Österreich rechnen, aber auch gegen Österreich darf Deutschland nicht mehr als einen Punkt abgeben, sonst würde Deutschland an die USA vorbeiziehen, Österreich würde aber mit neun Punkten in die K.o.-Phase einziehen. Um festzustellen, wer am Ende auf Platz vier ins Viertelfinale einzieht, würde eine separate Tabelle erstellt werden. Deutschland kann in diesem Jahr nicht absteigen, selbst wenn Deutschland die Gruppenphase auf dem letzten Platz beendet, wäre Deutschland bei der nächsten Weltmeisterschaft wieder mit von der Partie, da Deutschland als Austragungsland in Düsseldorf und Mannheim automatisch qualifiziert ist.

Read more »