Die Kultur- und Medienminister Wolfram Weimer sowie Alexander Pröll initiierten eine gemeinsame Allianz zur Europäisierung von TikTok. Ziel ist ein europäisches Eigentümerschaftsmodell für die Plattform in Europa, um Datenhoheit und algorithmische Kontrolle zu stärken und ausländischen Einfluss zu reduzieren.

Deutschland und Österreich starten eine gemeinsame diplomatische Initiative, um die Kontrolle über TikTok in Europa grundlegend zu verändern. Die beiden Regierungen beabsichtigen, das europäische Geschäft der chinesischen Plattform aus der alleinigen Hand des Mutterkonzerns ByteDance zu lösen und es europäischen Eigentümern zu übergeben. Dieser Schritt zielt darauf ab, die digitale Souveränität der Region zu stärken und gleichzeitig Bedenken regarding der Datensicherheit aus der Welt zu schaffen.

Strategie zur Europäisierung der Plattform

Die Kernbotschaft der deutschen und österreichischen Regierungsvertreter ist eindeutig: Das Europageschäft der von ByteDance betriebenen Video-App soll künftig europäischen Unternehmen gehören. Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer aus Deutschland sowie Digitalstaatssekretär Alexander Pröll aus Österreich haben diese gemeinsame Initiative offiziell angekündigt. Das primäre Ziel dieser strukturellen Veränderung besteht darin, mehr direkte Kontrolle über die sensiblen Nutzerdaten, die hinter den Kulissen arbeitenden Empfehlungsalgorithmen sowie die gesamte technische Infrastruktur der Plattform zu erlangen.

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Beide Politiker betonen in einer gemeinsamen Erklärung, dass diese Maßnahmen aus zwingenden Gründen für eine Initiative zur Europäisierung von TikTok notwendig seien. Durch den Verkauf oder die Übergabe der europäischen Sparte an lokale Investoren soll sichergestellt werden, dass Entscheidungen über Inhalte und Datennutzung nach europäischen Standards und Werten getroffen werden. Andere europäische Staaten sind von den Initiatoren ausdrücklich eingeladen, sich dieser gemeinsamen Plattform anzuschließen, um die wirtschaftliche und politische Tragfähigkeit des Vorhabens weiter zu stärken.

Datenhoheit und algorithmische Einflussnahme

Hinter diesem politisch ambitionierten Vorstoß steht vor allem die unausgesprochene, aber präsente Frage nach der tatsächlichen Größe des chinesischen Einflusses auf die globale Nutzung der App. Nach Angaben der Initiatoren Weimer und Pröll ist es weiterhin unklar, wie stark der chinesische Staat auf Daten europäischer Nutzer zugreifen kann. Diese Ungewissheit stellt ein zentrales Risiko dar, da die Plattform enorme Reichweiten besitzt und somit potenziell für geopolitische Zwecke instrumentalisiert werden könnte.

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Gleichzeitig entscheidet TikToks komplexer Empfehlungsalgorithmus täglich darüber, welche Videos Millionen von Menschen sehen und wie stark einzelne inhaltliche Beiträge verbreitet werden. Diese technische Macht bedeutet, dass die Plattform erheblichen Einfluss darauf hat, welche gesellschaftlichen, politischen oder kulturellen Themen überhaupt öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Die Kontrolle über diese Mechanismen gilt als entscheidend für den Erhalt einer freien und pluralistischen Meinungsbildung in den europäischen Demokratien.

Reaktionen der Medienbranche und mögliche Partner

Der politische Druck hat bereits frühzeitig Reaktionen in der europäischen Wirtschaft ausgelöst. Weimer hatte diese Idee bereits im Februar öffentlich vorgetragen und damals ein Konsortium europäischer Medienunternehmen als mögliche Lösung für die Übernahme ins Gespräch gebracht. Diese Idee stößt nun konkret bei etablierten Konglomeraten wie Axel Springer auf Interesse. Das Medienhaus hatte im Oktober offiziell erklärt, zu einer Beteiligung an einem europäischen TikTok-Modell bereit zu sein.

Mathias Döpfner, der Chef der Axel Springer SE, unterstützte Weimers Vorstoß ausdrücklich und sieht in der Übernahme eine Chance für die etablierte Medienlandschaft. Mit der gewonnenen Unterstützung durch Österreich hat Deutschland nun den ersten politischen Partner auf höchmer Ebene gewonnen, der diese Vision teilt und aktiv mitträgt. Diese Allianz könnte den wirtschaftlichen Wert der europäischen TikTok-Sparte erhöhen und sie für Investoren attraktiver machen, die sonst vielleicht zögern würden.

Internationale Vorbilder und nächste Schritte

Die Initiative orientiert sich unter anderem an Entwicklungen außerhalb Europas, wo bereits precedent cases geschaffen wurden. Ein ähnlicher Verkauf der Plattform in anderen Märkten wurde kürzlich abgeschlossen und soll mehrheitlich US-Eigentümern gehören. Dieser Prozess war zuvor durch ein spezifisches US-Gesetz erzwungen worden, das einen kompletten Eigentümerwechsel als Voraussetzung für das Fortbestehen der App am Markt forderte. Die europäische Herangehensweise unterscheidet sich jedoch durch den kollegialen Ansatz mehrerer Staaten.

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Ob weitere EU-Staaten der Aufforderung von Weimer und Pröll folgen und aus dieser politischen Absichtserklärung tatsächlich ein funktionierendes europäisches TikTok-Modell entsteht, ist jedoch noch offen. Die Verhandlungen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Strukturen beginnen erst. Bislang bleibt unklar, wie groß der chinesische Einfluss auf TikTok im Detail ist und ob die europäischen Medienunternehmen bereit sind, das mit den hohen Risiken verbundene Engagement einzugehen.