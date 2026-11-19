Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und sein polnischer Kollege Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vereinbaren einen Fahrplan zur Umsetzung des Verteidigungsabkommens bis zu den Konsultationen im Januar.

Die Bundesrepublik Deutschland und Polen haben vereinbart, das im Sommer geschlossene Verteidigungsabkommen aktiv umzusetzen, um die bilaterale Sicherheit zu festigen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und sein polnischer Amtskollege Wladyslaw Kosiniak-Kamysz einigten sich in einem Gespräch in Warschau darauf, einen konkreten Fahrplan bis zu den staatlichen Regierungskonsultationen im Januar auszuarbeiten. Dieser Plan soll die nächsten Schritte zur Realisierung des Pakts einleiten und die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Nationen weiter vertiefen. Ziel ist es, die enge Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften zu stärken und gemeinsam eine stabilere Verantwortung für Europa zu übernehmen.

Umsetzung des Abkommens und Rüstungsindustrie

Die primäre Ausrichtung dieses neuen Fahrplans liegt auf dem Ausbau der Kooperation in der Rüstungsindustrie, wie Wladyslaw Kosiniak-Kamysz betonte. Durch gemeinsame Initiativen der beiden nationalen Unternehmen soll Europa strategischer unabhängig von Kontinenten jenseits Europas werden. Die sicherung der Lieferketten und die Gewährleistung einer ausreichenden Waffenproduktion stehen dabei im Fokus der diplomatischen und industriellen Bemühungen. Mit dieser strategischen Neuausrichtung soll die militärische Abschreckungskraft im östlichen NATO-Flügel signifikant erhöht werden.

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Korruptionsskandal im russischen Militär

Inmitten dieser deutsch-polnischen Annäherung verurteilte ein russisches Gericht in Moskau den früheren Vizeverteidigungsminister Ruslan Zalikow zu zehn Jahren strenger Lagerhaft. Das Urteil wurde wegen Veruntreuung staatlicher Mittel, Geldwäsche und Bestechlichkeit gesprochen, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. Das Justizsystem sprach dem russischen Verteidigungsministerium auch Anspruch auf 6,5 Milliarden Rubel Entschädigung zu, was umgerechnet 72 Millionen Euro entspricht. Der 70-jährige Zalikow ist einer von vier ehemaligen Stellvertretern des langjährigen Verteidigungsministers Sergej Schoigu, gegen die wegen Korruption vorgegangen wird.

Lufangriffe auf Kiew und diplomatische Spannungen

Während dieser innenpolitischen Säuberungen im russischen Militär setzten russische Streitkräfte ihre Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew fort. Nach Angaben der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas wurden bei den jüngsten Luftangriffen mehrere Botschaften europäischer und nicht-europäischer Staaten beschädigt. Diese Attacken erfolgten während der Teilnahme von Russlands Präsident Wladimir Putin am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in China. Kallas beklagte, dass die russischen Angriffe Kiew trafen, während Putin im südchinesischen Shenzhen über den roten Teppich ging, was die Diskrepanz zwischen diplomatischer Repräsentation und militärischer Aggression unterstrich.

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Deutsche Position zu Friedensverhandlungen

Bundesaußenminister Johann Wadephul geht davon aus, dass die Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg noch vor Weihnachten fortgesetzt werden. In den ARD-Tagesthemen betonte er, dass es keine Differenzen zwischen den Vertretern Europas gibt und Deutschland als einer der stärksten Unterstützer der Ukraine bei den Gesprächen dabei sein werde. Diese klare Linie soll die Verhandlungsposition der Europäischen Union stärken und verhindern, dass Russland durch getrennte bilateralen Abkommen mit einzelnen Mitgliedstaaten Druck ausüben kann. Die Einigkeit soll auch die Bereitschaft signalisieren, Sicherheitsgarantien für die Ukraine auszuhandeln.

US-Vorschläge und ukrainische Forderungen

Russland soll laut US-Unterhändler Jared Kushner offen für Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild des Artikel 5 des NATO-Vertrages sein. Die USA hätten Moskau mit dem Konzept vertraut gemacht, wonach jedes Schutzversprechen auf diesem Grundsatz basieren würde. Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj besteht auf einer schnellen europäischen Beteiligung an den US-vermittelten Gesprächen und forderte ein vierseitiges Treffen. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will erneut über einen Beitritt der Ukraine zur NATO debattieren, um der russischen Maximalposition entgegenzuwirken. Diese Entwicklungen markieren eine neue Phase in der internationalen diplomatischen Auseinandersetzung.