Deutschland und Ukraine legen Grundstein für gemeinsames Luftverteidigungssystem

Deutschland und die Ukraine haben eine Übereinkunft unterzeichnet, um gemeinsam ein Luftverteidigungssystem gegen ballistische Raketen zu entwickeln. Die Unterstützer der Ukraine mobilisierten in Brüssel weitere Militärhilfe für das Land über das Purl-Programm.

Deutschland und die Ukraine legen den Grundstein für die gemeinsame Entwicklung eines Luftverteidigungssystem s gegen ballistische Raketen. Dazu sei eine Übereinkunft unterzeichnet worden, sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius in Brüssel, wo sich die Nato-Verteidigungsminister und die sogenannte Ukraine -Kontaktgruppe treffen.

Mehrere deutsche Unternehmen sind an diesem Projekt interessiert, es kann ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit in Europa und der Ukraine sein, sagt Pistorius und verweist auf Innovationen und Erfahrungen der Ukraine. Unsere Partnerschaft ist keine Einbahnstraße und das schon seit längerer Zeit nicht mehr, sagt er. Die Unterstützer der Ukraine mobilisierten in Brüssel weitere Militärhilfe für das Land über das Purl-Programm, mit dem Waffen in den USA gekauft werden.

Der neue britische Verteidigungsminister Dan Jarvis sagt dazu, nötig seien mehrere Milliarden US-Dollar für Vorhaben, 200.000 Granaten, 100 Patriot-Lenkflugkörper, Drohnen und weitere Waffen zu beschaffen. Pistorius sagt, Deutschland werde sich mit 400 Millionen US-Dollar beteiligen. Die russische Kriegswirtschaft befindet sich laut einem Geheimdienstbericht in einer explosiven Lage. Dies schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der der Bericht vorliegt.

Demnach könnte ein ökonomischer Schock wie ein ehrgeiziges Sanktionspaket gegen die Banken oder ein dauerhafter Einbruch der Ölpreise wie ein Auslöser wirken. Dem Bericht nach ist besonders der russische Bankensektor gefährdet, die Bilanzen der Banken seien künstlich aufgebläht. 2025 hätten sich die schwachen Signale im Bankensektor so gehäuft, dass die russischen Behörden befürchtet hätten, es könne innerhalb der nächsten zwölf Monate zu einer Bankenkrise kommen.

Laut dem Bericht herrscht in Russland weiterhin der Anschein einer dynamischen Wirtschaft, dem die Realität allerdings nicht mehr entspricht. Die Autoren des Berichts fordern, Sanktionen strenger umzusetzen und einen speziellen Zoll zugunsten der Ukraine für Einfuhren aus Russland in die EU einzuführen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die europäischen Verbündeten um weitere Unterstützung beim Ausbau der Luftabwehr aufgefordert.

Wir haben die Mittel, und sie sind stark genug, um Russland auf einen Kurs zu bringen, auf dem Diplomatie die einzige Option ist, sagte Selenskyj am Donnerstag bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe unter Leitung Großbritanniens und Deutschlands in Brüssel. Kreml-Chef Wladimir Putin setze derzeit ausschließlich auf ständige Raketenangriffe, fügte Selenskyj hinzu. Und da er über ballistische Raketen verfügt, brauchen wir Fähigkeiten zur Abwehr ballistischer Raketen.

Der ukrainische Präsident war nach dem G7-Gipfel in Frankreich zu Beratungen mit den Verbündeten Kiews nach Brüssel weitergereist. US-Präsident Donald Trump habe bei dem G7-Gipfel deutlich gemacht, dass der Druck auf Russland erhöht werden muss, um diesen schrecklichen Krieg zu beenden, sagte Selenskyj. Er forderte die europäischen Partner auf, die Beschaffung von Waffen für die Ukraine im Rahmen eines Programms zum Kauf von US-Rüstungsgütern, des sogenannten Purl-Mechanismus, zu beschleunigen. Dabei gehe es insbesondere um Patriot-Luftabwehrraketen.

Die Ukraine benötige aber auch unbemannte Bodenfahrzeuge und Langstreckenartillerie. Die laufenden Angriffe im Rahmen der russischen Sommeroffensive entwickeln sich für die Angreifer zum Debakel: Bei den Gefechten in der Ukraine kommen derzeit Schätzungen aus Kiew zufolge mehr russische Soldaten zu Schaden als im Vorjahr. Im mehrwöchigen Mittel verzeichnet der ukrainische Generalstab derzeit rund 1250 getötete oder verwundete russische Soldaten pro Tag.

Im Juni 2025 lag die Vergleichszahl zur Monatsmitte knapp unter 1100, im Sommer vor zwei Jahren waren es rund 1200. Es scheint, als hätte sich in den letzten Tagen mehr getan als in den vergangenen vier Jahren, berichtet Reporterin Nadja Kriewald über die Bemühungen um ein Kriegsende in der Ukraine. Derweil setzt Kiew Russland mit heftigsten Drohnenangriffen auf Moskau und Beschuss der Krim-Zufahrtswege massiv unter Druck.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj richtet nach den massiven ukrainischen Angriffen auf Moskau einen Appell an die russische Bevölkerung: Es ist an der Zeit, zur Vernunft zu kommen und Druck auf euren Anführer auszuüben, sagt Selenskyj laut der Website European Pravda vor Journalisten. Wenn Kremlchef Wladimir Putin sich nicht dazu entschließe, diesen Krieg zu beenden, werde die Ukraine weiter antworten





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