Deutschland unter Schnee: Verkehrsstau und Flugverzögerungen

Schneefälle in Deutschland führen zu Verkehrsbehinderungen und Flugverzögerungen. Zahlreiche Unfälle wurden gemeldet, und der Flugverkehr am Flughafen BER ist deutlich beeinträchtigt.

Deutschland erlebt derzeit erneut Schnee fälle, die bei den Menschen gemischte Gefühle hervorrufen. Während einige die malerischen Schnee landschaften genießen, ärgern sich andere über die Verkehrsbehinderungen. In Berlin kam es am Freitagmorgen zu 121 Unfälle n, deutlich mehr als an einem Tag ohne Schnee .

Die meisten Unfälle blieben bei Blechschäden stehen, aber ein Autofahrer in Prenzlauer Berg landete auf den Straßenbahngleisen, nachdem er die Fahrbahn aufgrund des Schnees nicht mehr erkennen konnte. Ein anderer Autofahrer in Spandau kam von der Straße ab und krachte in einen LKW. Am Hauptstadtflughafen BER wurden durch die Schneefälle erhebliche Verzögerungen im Flugverkehr verursacht. Die Start- und Landebahnen mussten von großen Mengen an Schnee befreit werden, was viel Zeit in Anspruch nahm. Zahlreiche Maschinen starteten deutlich verspätet. Auch auf den Autobahnen kam es zu Behinderungen. Auf der A4 krachte ein Transporter, der Metallrollen geladen hatte, am Donnerstagabend in die Mittelleitplanke. Die Autobahn wurde stundenlang gesperrt, was zu erheblichen Staus führte. Ein weiterer Schwertransport kam am späten Donnerstagabend auf der A72 in Zwickau zum Stehen. Der Konvoi, der den Windpark erreichen sollte, musste wegen des Schnees möglicherweise bis Montag an der Stelle ausharren. In Stuttgart gab es zwar nur eine leichte Schneedecke, aber auch im Ländle kam es immer wieder zu Unfällen und Behinderungen. Die eisige Kälte hält an, und die Temperaturen könnten sich in der Nacht auf Samstag weiter verschärfen. Besonders in den Hochlagen der Mittelgebirge könnten die Temperaturen auf gefährliche Tiefstwerte von unter -10 Grad fallen. Am Sonntag zeigt sich im Südwesten eine leichte Entspannung, doch im Nordosten hält die eisige Kälte an. Die schlimmste Nacht erwartet uns dann zum Wochenstart: In der Nacht auf Montag droht östlich einer Linie von der Nordsee bis zur Zugspitze weitverbreitet mäßiger bis strenger Frost. Die gute Nachricht: Schon in einer Woche wird es fast frühlingshaft warm. Bis nächsten Freitag wird das Wetter deutlich milder





