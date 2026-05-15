Deutschland verliert die Eishockey-Weltmeisterschaft-Auftaktspiel

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft verliert das Auftaktsspiel der Eishockey-Weltmeisterschaft gegen die Schweiz mit 1:3.

Deutschland startet in die Eishockey-Weltmeisterschaft mit einer Pleite . Gegen den großen Favoriten hieß es am Ende in der SwissLive Arena in Zürich 1:3. Gegen die Finnen reichte die Offensivkraft unserer Nationalmannschaft nicht aus.

Das Abwehrbollwerk der Männer aus dem hohen Norden stabil, was zu erwarten war. Außerdem unser eigenes Überzahlspiel verbesserungsbedürftig. Die Finnen eiskalt, schlagen mit einem Mann mehr auf dem Eis jeweils zu. Erst versenkt Anton Lundell (9.

, Florida) den Puck im Kasten von Philipp Grubauer. Dann ist es erneut im Powerplay Jesse Puljujarvi (44. , Genf) mit dem zweiten Treffer der Finnen. Doch unsere Mannschaft kämpft aufopferungsvoll, stemmt sich gegen die drohende Auftaktniederlage.

Verdienter Lohn ist der Anschlusstreffer durch Stefan Loibl (49. , Straubing). Doch wenden können die Deutschen das Spiel nicht. In der 56.

Minuten machen die Nordmänner den Sack zu. Aatu Räty (23) jagt den Puck halbhoch ins Netz. Philipp Grubauer ist chancenlos und muss zum dritten Mal hinter sich greifen. Die Entscheidung





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eishockey-Weltmeisterschaft Deutschland Schweiz Pleite Offensivkraft Überzahlspiel Abwehrbollwerk Aatu Räty Philipp Grubauer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutschland startet in die Eishockey-WM – ohne Superstart DraisaitlSchwerer kann ein WM-Auftakt kaum sein: Mit Finnland wartet an diesem Freitag (16.20 Uhr/ProSieben und Magentasport) nicht nur der Olympia-Dritte auf die

Read more »

Eishockey WM: Finnland gegen Deutschland - Liveticker - 1. GruppenspieltagLiveticker vom Spiel Finnland gegen Deutschland vom 15.05.2026: heute live.

Read more »

Eishockey-WM: Nächster NHL-Spieler für DeutschlandDie deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kann auf Lukas Reichel bauen. Rund 24 Stunden vor dem Auftaktspiel gegen Finnland gibt der Angreifer sein Okay - damit sind nun vier NHL-Profis im DEB-Team dabei.

Read more »

Deutschland hier live & gratis: Eishockey-WM 2026 im Free-TV und Joyn-LivestreamAm 15. Mai startet die Eishockey-WM in der Schweiz. Im ersten Spiel trifft Deutschland auf Finnland. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.

Read more »