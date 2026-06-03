Deutschland verliert UN-Sicherheitsrats-Wahl: Österreich und Portugal gewinnen Aufnahme als nichtständige Mitglieder

Die Bundesrepublik Deutschland ist mit ihrer Kandidatur für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat 2027/2028 gescheitert. Bei der Abstimmung in der UN-Generalversammlung setzten sich Österreich und Portugal durch. Die Niederlage stellt eine politische Blamage für die Regierung Merz dar und wirft Fragen zur deutschen Außenpolitik und ihren finanziellen Beiträgen zu den Vereinten Nationen auf.

Die deutsche Bewerbung um einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat für die Jahre 2027 und 2028 ist gescheitert. Bei der geheimen Abstimmung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York setzten sich Österreich und Portugal gegen Deutschland durch.

Die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz und Außenminister Johann Wadephul hatte im Vorfeld intensiv für die Kandidatur geworben, doch die Bemühungen reichten nicht aus. Merz hatte im Vorfeld erklärt, man habe alles getan, was in der Kraft stehe. Wadephul war bereits Tage vor der Wahl in New York, um für die deutsche Kandidatur zu werben. Die Niederlage wird als herbe Schlappe für die deutsche Außenpolitik gewertet.

Der hessische Minister für Internationales, Manfred Pentz, forderte bereits Konsequenzen und stellte die Frage, warum Deutschland als einer der größten Geldgeber der Vereinten Nationen nicht den entsprechenden Einfluss haben sollte. Tatsächlich ist Deutschland nach den USA der zweitgrößte Beitragszahler der UN, mit einem Beitrag von 4,4 Milliarden Euro im Jahr 2024. Der Sicherheitsrat ist das wichtigste Gremium der UN für Frieden und Sicherheit und entscheidet über Sanktionen und internationale Einsätze.

Die fünf ständigen Mitglieder - USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien - verfügen über ein Vetorecht. Die zehn nichtständigen Mitglieder werden für zwei Jahre gewählt. Für Kanzler Merz, der zu Beginn seiner Amtszeit verkündet hatte, Deutschland sei zurück auf der internationalen Bühne, ist die Niederlage ein bedeutsamer Rückschlag. Die genauen Gründe für das Scheitern liegen möglicherweise in der Konkurrenz durch andere europäische Länder sowie in einer fehlenden Rotation innerhalb der westeuropäischen Gruppe.

Es bleibt abzuwarten, welche politischen Konsequenzen aus dem Wahldesaster resultieren werden, insbesondere hinsichtlich der künftigen deutschen UN-Politik und der finanziellen Beiträge





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