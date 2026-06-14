Deutschland verschenkt Milliardenpotenzial durch hohe Teilzeitquote bei Frauen

Der DIW-Präsident Marcel Fratzscher warnt vor enormen wirtschaftlichen Verlusten durch die geringe Erwerbsbeteiligung von Frauen. Teilzeitarbeit stehe nicht nur dem individuellen Wohlstand entgegen, sondern gefährde auch die Stabilität des Rentensystems und bremse das gesamtwirtschaftliche Wachstum.

Deutschland verschenkt nach Ansicht von Experten wirtschaftliches Potenzial in Milliardenhöhe, weil ein Großteil der Frauen nur in Teilzeit arbeitet. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), warnt, dass der ungewöhnlich hohe Anteil teilzeitbeschäftigter Frauen ein riesiges, ungenutztes wirtschaftliches Potenzial darstelle.

Die Gesellschaft verzichte dadurch auf Wohlstand. Eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen sei zudem das effektivste Instrument, um das gesetzliche Rentensystem über die nächsten 15 bis 20 Jahre zu stabilisieren. Berechnungen einer EU-Behörde zeigen, dass mehr Gleichstellung das Bruttoinlandsprodukt europaweit bis 2050 um bis zu 10 Prozent steigern könnte. Fratzscher hält diese Größenordnung für realistisch und betont, dass eine Erhöhung der Erwerbsbeteiligung allen zugutekomme, nicht nur den Frauen, sondern der Gesellschaft insgesamt, einschließlich der Männer.

Die Hürden seien vielfältig: Es mangele an Betreuungsplätzen in Kitas und Schulen, die finanzielle Anreize fehlten oft wegen des Ehegattensplittings und der kostenlosen Mitversicherung, und Minijobs stellten für viele Frauen eine Falle dar. Fratzscher kritisiert, dass Deutschland noch meilenweit von wirklicher Gleichstellung entfernt sei und das Thema von der Politik vollkommen vernachlässigt werde, vielleicht sogar absichtlich. Sein Fazit: Durch diese Entwicklungen schade die Gesellschaft sich wirtschaftlich selbst.

Die Problematik sei tief verwurzelt und erfordere umfassende strukturelle Änderungen, um das volle wirtschaftliche und soziale Potenzial zu heben





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frauen Und Beruf Teilzeit Gleichstellung Rentensystem Wirtschaftswachstum

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nach Kuss: Das erhofft sich Bachelor Tim von übrigen FrauenTim Reitz küsste bei 'Die Bachelors' Kandidatin Kim. Doch was denkt er darüber, wie die anderen Frauen mit dieser Situation umgehen sollten?

Read more »

„Ich habe kein Geld“: Maria verlor alles: Immer mehr Frauen sind obdachlosDie Zahl obdachloser Frauen steigt dramatisch. Maria (38) erzählt ihre erschütternde Geschichte und wie sie im „Café Haltepunkt“ neue Hoffnung schöpft.

Read more »

Starke Frauen: Retterinnen bei der BergwachtHautnah zeigt die zweite BR-Staffel 'In höchster Not', was Retterinnen und Retter in den Bergen leisten. Rund 5.000 Ehrenamtliche engagieren sich bei der Bergwacht Bayern und die meisten sind Männer. Doch die Frauen stehen ihnen in nichts nach.

Read more »

WM 2026: Deutschland startet durch - Schlüsselspiele, Analyse und AusblickDie FIFA-Weltmeisterschaft 2026 nimmt Fahrt auf: Deutschland will mit einem Sieg im Auftakt ein starkes Zeichen setzen, während die Niederlande gegen Japan, Elfenbeinküste, Ecuador und Schweden weitere entscheidende Duelle bestreiten. Sport‑Bild liefert detaillierte Analysen, Spielzeiten und Hintergründe.

Read more »