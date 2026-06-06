Deutschland verstößt gegen EU-Lohntransparenzrichtlinie - EU-Kommission droht Verfahren

Deutschland hat die Frist zur Umsetzung der EU-EntgeltTransparenzrichtlinie verpasst und verstößt damit gegen EU-Recht. Die Bundesregierung will die Regeln erst bis 2027 beziehungsweise 2028 umsetzen, was die EU-Kommission nun prüft. Die neuen Vorschriften sollen das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern verringern, indem sie mehr Transparenz schaffen und diskriminierende Praktiken wie die Frage nach dem bisherigen Gehalt verbieten.

Deutschland hat neue Regeln zur Lohntransparenz nicht fristgerecht umgesetzt und verstößt damit seit diesem Montag gegen EU-Recht. Eine am Sonntag abgelaufene Frist sah vor, dass die Mitgliedstaaten ihre nationalen Gesetze an die EU-EntgeltTransparenzrichtlinie anpassen sollten.

Das Bundesfamilienministerium erklärte zuletzt, die deutsche Umsetzung sei frühestens für die kommenden Monate bis Anfang 2027 geplant. Die EU-Kommission muss nun prüfen, ob sie ein Vertragsverletzungsverfahren einleitet. Falls die Reform in absehbarer Zeit kommt, könnte sie darauf verzichten. Die Richtlinie zielt darauf ab, das persistente Lohngefälle zwischen den Geschlechtern zu verringern.

Laut Eurostat-Daten von 2024 liegt der unbereinigte Gender Pay Gap in Deutschland bei 15,6 Prozent, EU-weit bei 11,1 Prozent. Die neuen Regeln sollen Beschäftigten das Recht geben, Auskunft über das durchschnittliche Entgelt für gleichwertige Tätigkeiten, aufgeschlüsselt nach Geschlecht, zu verlangen. Arbeitgeber mit mindestens 100 Mitarbeitenden müssen zudem regelmäßig über die Entgeltlücke berichten.

Zudem sollen sie Bewerber frühzeitig über Einstiegsgehälter informieren und dürfen nicht nach bisherigen Gehältern fragen. Die EU-Richtlinie wurde 2023 vom Rat und dem Europäischen Parlament beschlossen. Die damalige Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP hatte sich bei der Abstimmung enthalten. Die Umsetzungsfrist wurde ursprünglich auf den 7.

Juni 2026 festgelegt. Familienministerin Karin Prien (CDU) sagte nun in einem Podcast, Deutschland sei im Gespräch mit anderen Partnerländern, um noch Änderungen bei Fristen und Inhalten zu erreichen. Gleichzeitig räumte sie ein, dass eine bürokratiearme Umsetzung wahrscheinlich unvermeidbar sei. Eine Ministeriumssprecherin nannte als Grund für die Verzögerung die wirtschaftliche Lage und kündigte an, die Berichtspflicht und den Auskunftsanspruch sollten erstmals im Juni 2028 gelten.

Experten verweisen auf strukturelle Ursachen für das Lohngefälle: unzureichende Kinderbetreuungsangebote, ungleiche Verteilung unbezahlter Sorgearbeit, Karrierepausen von Frauen sowie stereotype Vorstellungen, die Bildung und Karrierechancen beeinflussen. Deutschland verfügt bereits seit 2017 über ein Entgelttransparenzgesetz, das jedoch nach einer Regierungsbegutachtung von 2023 kaum genutzt wird, da viele Arbeitnehmer:innen negative berufliche Konsequenzen fürchten





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