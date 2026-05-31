Deutschland von heftigen Gewittern und Sturm heimgesucht

Heftige Gewitter, Sturm und Starkregen haben weite Teile Deutschlands am Wochenende heimgesucht. Besonders heftig traf das Unwetter Süddeutschland, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Es gab mehrere Todesfälle und zahlreiche Verletzte.

Auch Regensburg war von der Unwetter front betroffen. Die Feuerwehr rückte an, um umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste von den Straßen zu beseitigen. Umgestürzte Bäume, Verkehrschaos, mehrere Verletzte - und zwei Tote!

Kurz vor dem offiziellen Sommerbeginn wurden weite Teile Deutschlands am Wochenende von heftigen Gewittern, Sturm und Starkregen heimgesucht. Besonders heftig traf das Unwetter Süddeutschland, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen bei Starkregen und Aquaplaning auf der B35. Er geriet in den Gegenverkehr und krachte dort frontal in ein Auto.

Dessen Fahrer und die Beifahrerin starben, der Unfallverursacher wurde schwer verletzt. In Ramsau bei Berchtesgaden krachte ein Baum auf einen Mercedes-Pickup. Dabei wurde das Dach des Wagens so stark eingedrückt, dass ein 15-jähriger Junge auf der Rückbank eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Ein Ehepaar wurde von einem herabfallenden Balken eines Kirchengerüsts getroffen und an Kopf und Schultern verletzt.

In Bayreuth stürzte ein Baum auf mehrere Autos. Schade: rund 25.000 Euro. Die Probleme bei der Deutschen Bahn waren groß. In großen Teilen Nordrhein-Westfalens wurden Straßen und Keller überflutet.

Allein in Grevenbroich musste die Feuerwehr 15 Mal anrücken: Zahlreiche Bäume waren umgestürzt, Straßen waren blockiert und Autos zerstört. Die Reparaturteams der Bahn waren nach dem Gewitter im Dauereinsatz. Umgeknickte Bäume blockierten die Gleise oder hatten die Oberleitungen beschädigt. Am Samstag war der Zugverkehr im nördlichen Ruhrgebiet und im Münsterland gestört.

Zum Sommeranfang am Montag drohen weitere Unwetter in Deutschland. Nur weil es heißt, dass da Sommeranfang ist, bedeutet das nicht, dass es ab jetzt die Sommerwerte gibt, sagte Meteorologin Cathleen Hickmann vom DWD. Es ziehen Schauer auf, besonders im Osten drohen Gewitter, warnt der DWD. Die Temperaturen erreichen trotzdem 20 bis 26 Grad.

Und ab Dienstag wird es dann noch ungemütlicher: Von Westen rollen schauerartige, teils gewittrige Regenfälle heran. Zur Wochenmitte droht zudem Starkregen. Im Südwesten soll das Gewitterrisiko in der Nacht zum Montag zwar abnehmen, aber spätestens am Dienstag sind laut dem DWD wieder Gewitter wahrscheinlich. Die Badesachen können in den nächsten Tagen also erst einmal im Schrank bleiben





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