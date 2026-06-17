Deutschland vor der ersten großen Hitzewelle des Jahres

Der Deutsche Wetterdienst gibt eine amtliche Warnung heraus. Fünf Bundesländer sind betroffen. Durch die Hitze drohen gesundheitliche Folgen.

Deutschland steht die erste große Hitzewelle des Jahres bevor. Der Deutsche Wetter dienst gab jetzt sogar eine amtliche Warnung heraus. Fünf Bundesländer sind betroffen. Durch die Hitze drohen gesundheitliche Folgen.

Denn heiß wird es ab Donnerstag überall. Besonders in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Dort könnten die Temperaturen an den kommenden Tagen laut Meteorologe Dominik Jung sogar auf 34 bis 40 Grad steigen. Am Donnerstag herrscht laut DWD eine so starke Wärmebelastung, dass es für ältere und pflegebedürftige Menschen gefährlich werden kann.

Die Witterung werde sie extrem belasten. Der DWD rät, körperliche Aktivitäten nach Möglichkeit zu vermeiden, sich der Hitze möglichst nicht auszusetzen, ausreichend zu trinken und die Innenräume kühl zu halten. Die Wetterkarte zeigt die Temperaturen am Donnerstag. Im Süden und Westen übersteigen sie vielerorts bereits die 30-Grad-Marke.

Der große Unterschied ist, dass die Nächte kaum kühler werden. Wir bekommen Tropennächte, erklärt Schmid. Von einer Tropennacht sprechen Meteorologen, wenn die Temperatur in der Nacht nicht unter 20 Grad fällt. Das hat Folgen und ist auch ein Grund für die aktuelle Hitzewarnung.

Damit werden viele Menschen auch in der Nacht ihre Wohnungen nicht herunterkühlen können, warnt Schmid gegenüber BILD. In Ballungsräumen wird es noch unangenehmer. Dort kommt noch hinzu, dass die gespeicherte Wärme des Tages in der Nacht wieder abgegeben wird. Die Innenstädte glühen nach wie ein Backofen, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

In Köln etwa dürfte der Tiefstwert bei etwa 25 Grad liegen. Das Hoch 'Gorgias' hat sich gestern über Südwesteuropa in Position gebracht und verlagert sich allmählich in Richtung Osteuropa. Seitdem föhnt es heiße Luft aus Nordafrika nach Mitteleuropa. Jung erklärt die aktuelle Hitze: Jetzt kommt alles zusammen: Der beginnt, wir nähern uns dem längsten Tag im Jahr.

Die Sonne steht am höchsten. In Frankreich steigen die Temperaturen auch auf über 40 Grad





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