Deutschland vor entscheidendem WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste

Die deutsche Nationalmannschaft trifft nach dem 7:1-Auftaktsieg auf die Elfenbeinküste. Trainer und Spieler betonen die Wichtigkeit der Konzentration und des Teamgeistes für das weitere Turnier.

Nach dem deutlichen 7:1 zum Auftakt gegen Curaçao am vergangenen Wochenende steht Samstag unser zweites Gruppenspiel bei der WM 2026 an. Die Partie gegen die Elfenbeinküste sehen Sie live im TV.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) betont: 'Wir haben der Mannschaft eingetrichtert, dass wir uns immer auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Die beiden Gegner, die jetzt kommen, sind schon richtig gut. Sie verfügen über viel Speed, viel Körperlichkeit. Wir müssen diese Spiele nutzen, um uns weiter einzuspielen.

Wir werden nicht die Füße hochlegen und die anderen beiden Spiele entspannt angehen.

' Kapitän Joshua Kimmich (31) äußert sich vor dem Spiel am Samstag: 'Zum Glück haben wir das erste Spiel gewonnen, da ist die Stimmung gut. Aber ich habe sie auch schon vor dem ersten Spiel positiv bewertet. Es ist nicht jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen, aber es ist wichtig, dass wir uns alle gut verstehen, um an dem Ziel zu arbeiten. Im Moment funktioniert das alles sehr gut.

Wir haben zehn Spiele in Folge gewonnen und ich habe das Gefühl, dass wir auf einem sehr guten Weg sind.

' Die Elfenbeinküste gewann ihren Auftakt, holte zum Start in die WM ein 1:0 gegen Ecuador. Yann Diomandé (19/RB Leipzig) erklärt: 'Unser Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen und Geschichte zu schreiben. Das ist es, was wir gemeinsam erreichen wollen.

' Dieses zweite Gruppenspiel verspricht eine spannende Auseinandersetzung, da beide Mannschaften ihre jeweiligen Stärken ausspielen werden. Deutschland kann mit seiner frühen Dominanz im ersten Spiel auftrumpfen, während die Elfenbeinküste durch ihre taktische Disziplin und den überraschenden Sieg gegen Ecuador Selbstvertrauen gesammelt hat. Nagelsmann und Kimmich betonen die Wichtigkeit der Konzentration und des Teamgeistes, um den erfolgreichen Weg fortzusetzen. Die Mannschaft muss zeigen, dass sie auch gegen physisch starke und schnelle Gegner bestehen kann.

Gleichzeitig strebt die Elfenbeinküste nach weiteren historischen Momenten und sieht in jedem Spiel die Chance, sich zu steigern. Die Voraussetzungen für ein torreiches und intensives Spiel sind gegeben, zumal beide Seiten offensiv ausgerichtet sind





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