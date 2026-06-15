Deutschland vor Härtetest gegen die Elfenbeinküste bei der WM

Nach dem klaren Sieg gegen Curaçao trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die Elfenbeinküste. Trainer Emerse Faé kündigt Angriff auf die deutsche Mauer an. Ein spannendes Duell steht bevor.

Nach dem deutlichen 7:1-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao richtet sich der Blick nun auf die zweite Aufgabe bei der Weltmeisterschaft. Am Samstag (22 Uhr, Toronto) trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die Elfenbeinküste , die sich ebenfalls mit einem knappen Sieg gegen Ecuador in die Gruppenphase gestartet hat.

Für Deutschland wird dies der erste richtige Gradmesser des Turniers sein, denn die 'Elefanten' aus Westafrika gelten als stärkerer Gegner als der Karibikstaat. Trainer Emerse Faé zeigte sich respektvoll, aber selbstbewusst: 'Wir werden ihnen Auge in Auge gegenüberstehen.

' Er hat das deutsche 7:1 gegen Curaçao gesehen und weiß, dass ein solches Ergebnis nicht nichts ist. Dennoch warnte er vor dem deutschen Angriff und kündigte an: 'Wir versuchen, die deutsche Mauer einzureißen.

' Der Plan der Ivorer ist klar: Nach dem Sieg gegen Ecuador wollen sie auch Deutschland bezwingen. Auch der ivorische Spieler Diomande äußerte sich zuversichtlich. Er merkte zwar an, dass das DFB-Team eines der größten der Welt sei, aber er betonte: 'Wir sind nicht nur hier, um teilzunehmen. Wir wollen Geschichte schreiben.

' Das große Ziel der Elfenbeinküste ist es, bei ihrer vierten WM-Teilnahme erstmals die Gruppenphase zu überstehen. Dafür müsse man laut Diomande 'ruhig und entspannt' bleiben. Die Mannschaft ist motiviert, den nächsten Schritt zu machen. Die Stimmung im Lager der Afrikaner ist gut, nachdem man das Auftaktspiel gegen Ecuador in der 90.

Minute durch ein Tor von Amad Diallo mit 1:0 gewonnen hat. Zuvor ließen beide Teams oft die nötige Präzision vermissen, aber der späte Sieg gab zusätzliches Selbstvertrauen. Das Duell zwischen Ecuador und der Elfenbeinküste zeigte, dass beide Mannschaften auf ähnlichem Niveau agieren. Für Bundestrainer Nagelsmann wird die Partie am Samstag somit ein echter Härtetest.

Deutschland muss sich auf eine kompakte ivorische Defensive einstellen, die gegen Ecuador nur wenige Chancen zuließ. Gleichzeitig besitzt die Elfenbeinküste mit Spielern wie Diallo und Diomande gefährliche Offensivkräfte. Die deutsche Mannschaft muss ihre spielerische Überlegenheit nutzen und die Fehler aus dem Curaçao-Spiel abstellen. Nagelsmann wird vermutlich einige taktische Anpassungen vornehmen, um gegen die robusten Afrikaner zu bestehen.

Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Spiel freuen, in dem beide Teams um den Gruppensieg kämpfen. Die Partie verspricht hohes Tempo und intensive Zweikämpfe. Deutschland ist gewarnt: Die Elfenbeinküste will nicht nur teilnehmen, sondern Geschichte schreiben und die Gruppenphase überstehen. Es wird entscheidend sein, wie die deutsche Mannschaft mit dem Druck umgeht und ihre Chancen effizient nutzt





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