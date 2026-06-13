Deutschland vs. Curaçao: Die Übertragung im TV, Livestream und Livestream-Info

Als Erstes trifft Titelverteidiger Deutschland in der WM 2026 auf WM-Neuling Curaçao im Duell Gruppe E. ran.de liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, Anstoßzeit und zum Liveticker. Die deutsche Übertragungsrechte für die WM-Spiele 2026 liegen bei MagentaTV. requerido en Vega1, Nitro und Star Plus

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit einem historischen Duell. Gruppe E sieht das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann an, das Titelverteidiger ist und bereits vier Mal Weltmeister wurde.

Es trifft auch auf WM-Neuling Curaçao. ran.de liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, Anstoßzeit und zum Liveticker. Der viermalige Weltmeister trifft dabei auf einen Debütanten, für den es das erste WM-Spiel der Geschichte ist. Deutschland - Curaçao live im TV und Stream sehen Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV





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