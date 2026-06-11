Deutschland vs. Curaçao: Historisches Duell in der Fußball-Weltmeisterschaft 2026

Die deutsche Nationalmannschaft startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit einem historischen Duell gegen WM-Neuling Curaçao. Das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft auf einen Debütanten, für den es das erste WM-Spiel der Geschichte ist. Die Übertragung und weitere Infos zu dem Spiel gibt es auf ran.de.

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit einem historischen Duell. In Gruppe E trifft das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf WM-Neuling Curaçao . ran.de liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, Anstoßzeit und zum Liveticker.

Der viermalige Weltmeister trifft dabei auf einen Debütanten, für den es das erste WM-Spiel der Geschichte ist. Deutschland – Curaçao live im TV und Stream sehen Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien – darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Der WM-Auftakt gegen Curaçao wird live in der ARD übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der DFB-Elf findet jedoch bereits um 19 Uhr deutscher Zeit statt. ein kostenloses Liveticker zu Deutschland gegen Curaçao gibt es wie gewohnt auf ran.de Curaçao bestreitet bei der WM 2026 sein erstes Spiel bei einer Weltmeisterschaft.

Das Team wird von Trainer Fred Rutten betreut und setzte sich in der Concacaf-Qualifikation knapp gegen Jamaika durch. WM 2026: Trikot-Ranking - Deutschland rasiert, Schweiz und Österreich floppe





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