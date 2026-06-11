Deutschland vs. Curaçao: WM-Spiel, Übertragung, Uhrzeit und Infos

Informationen zum WM-Spiel zwischen Deutschland und Curaçao, einschließlich der Übertragung, der Uhrzeit und der Vorbereitung.

Deutschland gegen Curaçao live im TV und Stream: Wo und zu welcher Uhrzeit läuft das WM-Spiel? Am ersten Spieltag der WM 2026 trifft Deutschland auf Curaçao .

Alle Infos zur Uhrzeit und zur Übertragung im Free-TV und Stream haben wir hier für Sie. Zu welcher Uhrzeit läuft das WM-Spiel zwischen Deutschland und Curaçao? Alle Infos zur Übertragung im Free-TV, Stream und zur Anstoßzeit finden Sie hier. Zu welcher Uhrzeit läuft das WM-Spiel zwischen Deutschland und Curaçao?

Alle Infos zur Übertragung im Free-TV, Stream und zur Anstoßzeit finden Sie hier. Im ersten Spiel der Nationalmannschaft bei der WM 2026 trifft Deutschland auf Curaçao. Für den kleinen Inselstaat ist es die erste WM-Teilnahme überhaupt, während das DFB-Team seit 1954 bei jeder Weltmeisterschaft dabei war. Mit etwa 185.000 Einwohnern ist Curaçao das kleinste Land, das sich jemals für eine WM qualifiziert hat.

Zuvor hielt diesen Rekord Island: Die europäische Nation mit rund 330.000 Einwohnern nahm 2018 an der WM in Russland teil. Die letzten Vorbereitungsspiele der deutschen Nationalmannschaft vor der WM 2026 liefen gut für die DFB-Elf. Gegen Finnland setzte sich die Mannschaft mit einem klaren 4:0 durch, das Testspiel gegen die USA ging mit einem 2:1 für Deutschland aus.

Dennoch musste Bundestrainer Nagelsmann kurz vor dem Turnierauftakt noch einen herben Rückschlag hinnehmen und kurzfristig umdisponieren: Lennart Karl verletzte sich im Training und wird nicht an der WM teilnehmen können. Für ihn rückte Assan Ouédraogo in den Kader, den der karibische Inselstaat ins Rennen schickt, 25 Millionen Euro wert. Die Spieler des deutschen Kaders haben dagegen einen Marktwert von knapp 25 Millionen Euro.

Der Klassenunterschied wird auch bei einem Blick auf die FIFA-Weltrangliste klar: Während Deutschland vor der WM auf Platz 10 vertreten ist, belegt Curacao den 82. Rang. Die DFB-Elf geht also als klarer Favorit in das Auftaktmatch am 14. Juni 2026.

Gegen den WM-Debütanten zählt für Nagelsmanns Team deshalb nicht nur der Sieg, sondern auch, wie überzeugend sich die Mannschaft präsentiert





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