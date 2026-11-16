Das DFB-Team von Trainer Jürgen Klopp trifft am Montagabend in Berlin auf die Niederlande. Ein Sieg ist zwingend erforderlich, um die Chancen auf das Viertelfinale der Nations League zu wahren. Details zum Spielverlauf und den Konsequenzen.

Die deutsche Nationalmannschaft empfängt heute Abend die Niederlande im Berliner Olympiastadion. Der Anpfiff des entscheidenden Nations-League-Spiels erfolgt um 20:45 Uhr. Für das DFB-Team steht das Weiterkommen in der Gruppenphase auf dem Spiel, da die Punkteverteilung im aktuellen Turnier äußerst knapp ist.

Entscheidungsspiel für das Viertelfinale

Deutschland muss die Partie gegen die Niederlande zwingend gewinnen, um die Gruppe zu dominieren. Die aktuelle Tabellenkonstellation zeigt, dass die Niederlande mit elf Punkten bereits an der Spitze stehen. Griechenland folgt mit acht Punkten auf Platz zwei und Deutschland ebenfalls mit acht Punkten auf Rang drei. Ein Sieg Deutschlands ist die Grundvoraussetzung für eine positive Ausgangslage.

Also read DFB-Aufstellung gegen die Niederlande: Klopps XI für die Nations-League-Endrunde

Parallel zum Spiel in Berlin muss Griechenland gegen Serbien ohne Sieg bleiben. Nur in diesem Szenario kann Deutschland die Qualifikation für das Viertelfinale sicherstellen. Die Niederlande haben ihr letztes Nations-League-Spiel deutlich mit 7:0 gegen Griechenland gewonnen und gehen als aktuelle Tabellenführer als Favorit in das Duell.

Trainerwechsel und taktische Herausforderungen

Die DFB-Elf wird von Jürgen Klopp (59) trainiert, der seine Mannschaft nach einem 3:1-Sieg gegen Serbien in die finale Gruppenphase geschickt hat. Dieser Erfolg war wichtig, um den Anschluss nicht zu verlieren, doch die Offensive bereitet weiterhin Sorgen. In den fünf Spielen unter der Ägide von Jürgen Klopp erzielte die deutsche Angriffsstaffel keine Treffer.

Advertisement

Torjäger Kai Füllkrug führt intern mit neun Saisontoren die Torschützenliste an, kam im letzten Spiel gegen Serbien jedoch lediglich für eine Viertelstunde zum Einsatz. Die Torknappheit unterstreicht die Dringlichkeit des Aufeinandertreffens mit den Niederlanden. Ein Erfolg am Montag würde den direkten Weg ins Nations-League-Viertelfinale ebnen und die Nerven im Team entlasten.

Ende einer Ära mit Adidas

Neben dem sportlichen Faktor gibt es auch eine historische Dimension für das DFB-Team. Die Nationalmannschaft läuft gegen die Niederlande zum letzten Mal im offiziellen Adidas-Outfit auf. Die lange Partnerschaft zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und dem Sportartikelhersteller dauert bereits mehr als 70 Jahre.

Mit dem 1. Januar des kommenden Jahres übernimmt Nike als neuer Hauptsponsoring-Partner und Ausrüster die Verantwortung für die Trikots und die technische Ausstattung. Das Spiel in Berlin markiert somit den sportlichen und symbolischen Abschluss einer über sieben Jahrzehnte währenden Kooperation im deutschen Profifußball.