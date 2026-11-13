Deutschland vs. Niederlande: DFB-Team braucht Sieg gegen die Oranje

Das DFB-Team muss am Montag gegen die Niederlande gewinnen, um in der Nations League aufzusteigen. Nach dem Sieg in Serbien bleibt nur All-in im Berliner Olympiastadion.

Die deutsche Nationalmannschaft hat unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp den Grundstein für das entscheidende Nations-League-Finale gelegt. Der überzeugende Sieg beim 2:0 in Serbien sichert dem DFB-Team die Chance, sich direkt für die Super League zu qualifizieren. Das abschließende Gruppenspiel gegen die Niederlande steht am kommenden Montagabend auf dem Programm. In Berlin muss ein Sieg her, um die Qualifikation in eigener Kraft zu perfektionieren.

Überragende Leistung in Belgrad gesichert

Die erste Halbzeit in Serbien präsentierte sich als wahre Machtdemonstration der deutschen Elf. Trotz einer Vielzahl an Möglichkeiten schenkte die 2:0-Pausenführung den gastgebenden Serben vielleicht mehr Gerechtigkeit, als sie der Spielverlauf verdient hätte. Das Erfolgserlebnis kommt für Jürgen Klopp und seine Spielerinnen sowie Spieler genau zum richtigen Zeitpunkt. Nach dem torlosen Remis in Griechenland war ein Sieg in Belgrad quasi Pflicht, und diesen hat das DFB-Team verdient eingefahren. Die Nationalelf trat größtenteils dominant auf und nutzte die Phasen, in denen die serbische Abwehr überfordert war, konsequent aus.

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Alleiniger Weg zur Gruppenführung offen

Die Tabellenkonstellation vor dem letzten Gruppenspieltag ist extrem eng und spannungsgeladen. Vor dem Abschlusswettkampf führt das Oranje-Team die Gruppe mit elf Punkten an. Auf den zweiten und dritten Plätzen folgen Deutschland und Griechenland mit jeweils acht Zählern. Drei Punkte trennen somit das deutsche Team von der Tabellenführung. Um aus eigener Kraft einen der ersten beiden Plätze zu belegen, die für den Aufstieg in die UEFA Nations League Super League berechtigen, reicht ein Unentschieden oder ein Sieg nicht aus. Das DFB-Team muss das Spiel gegen die Niederlande zwingend gewinnen. Nur durch einen Sieg im direkten Vergleich kann das DFB-Team die Niederländer, die nach dem Remis im Hinspiel noch im gleichen Punktstand liegen könnten, noch hinter sich lassen. Im Falle eines Sieges wäre das deutsche Team zumindest schlechtestenfalls Zweiter der Gruppe.

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Gefahr durch ständige Oranje-Offensive

Obwohl die Stimmung im deutschen Lager hoch ist, warnt die aktuelle Formkurve der Kontrahenten vor Leichtigkeit. Die Niederlande präsentieren sich in starker Verfassung und wirken in dieser Qualifikationsrunde unbesiegbar. Zeitgleich zum Sieg Deutschlands in Belgrad hat das Oranje-Team in der Amsterdamer Johan Cruijff Arena ein deutliches 7:0 gegen Griechenland erzielt. Diese massive Distanz zum Gegner in Griechenland unterstreicht die offensive Kraft der Niederlande. Für Jürgen Klopp und seine Mannen bedeutet dies, dass das Motto am Montagabend absolut "All-in" lauten muss. Jeder Ballgewinn und jede Torchance wird entscheidend sein, um die niederländische Offensive zu stoppen und selbst torgefährlich zu werden.

Komplizierte Mathematik für den Aufstieg

Die Mathematik des Aufstiegs ist für die deutsche Nationalmannschaft zwar machbar, erfordert aber Perfektion. Ein Sieg in Berlin bedeutet nicht nur den direkten Vergleichsvorteil gegenüber den Niederländern, sondern stellt auch die Chance dar, die Gruppenphase als Tabellenerster oder -zweiter zu beenden. Sollte es zu einem Remis oder einer Niederlage kommen, wären die Wege in die Super League sehr wahrscheinlich versperrt, da ein mögliches Unentschieden zwischen Deutschland und Griechenland die Dinge unübersichtlich machen würde. Das Berliner Olympiastadion wird daher am Montagabend zum Schauplatz eines hochspannenden Duells, bei dem die Nerven der Trainer und Spieler bis zur letzten Minute auf dem höchsten Niveau gefordert sein werden. Der Fokus liegt nun vollständig auf der Umsetzung des taktischen Plans und der physischen sowie mentalen Stärke in der gesamten Spielzeit.