Deutschland vs. Slowakei: EM-Qualifikation und WM-Vorbereitung im Fokus

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft am 8. November auf die Slowakei. Bundestrainer Alfred Gislason nutzt das Spiel zur Taktikfestigung für die Heim-WM 2027.

Am 8. November 2024 findet das zweite Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 2028 zwischen der deutschen Handball -Nationalmannschaft und der slowakischen Auswahl statt. Der Anpfiff für diese Begegnung ist für 18 Uhr angesetzt und kann kostenlos über den Streaming-Dienst Joyn verfolgt werden. Dieser Termin markiert einen wichtigen Schritt für beide Nationen, da die ersten beiden Platzierungen der Gruppe den direkten Sprung in die Endturniere garantieren.

Spielverlauf und aktuelle Gruppensituation

Nach dem souveränen 42:32-Startsieg gegen Belgien in der Berliner Uber Arena steht Deutschland als klarer Favorit im Auswärtsspiel in der Slowakei. Die deutsche Mannschaft, die den Titel des Vize-Europameisters trägt, zeigte im ersten Spiel volle Dominanz und festigte damit ihre Position in der Qualifikation. Die slowakische Auswahl hingegen befindet sich unter Druck, da sie ihre Auftaktbegegnung in Italien mit 32:34 verlor. Trotz dieses Defizits gilt die individuelle Klasse der Slowaken als weniger ausgeprägt als die der deutschen Truppe, was die deutschen Chancen auf einen weiteren Sieg erheblich erhöht.

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Taktische Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft

Bundestrainer Alfred Gislason nutzt die aktuellen Spiele in der EM-Qualifikation strategisch zur Feinabstimmung für die anstehende Weltmeisterschaft. Die Heim-WM beginnt am 13. Januar 2027, wobei Deutschland seine Vorrundenspiele in München gegen Tunesien, Uruguay und Serbien austrägt. Gislason betonte in der Kaderbekanntgabe, dass zwar der Sieg im Vordergrund steht, die taktischen Abläufe jedoch speziell auf die Anforderungen des Januar-Turniers hin optimiert werden. Diese Doppelstrategie ermöglicht es der DHB-Auswahl, sich sowohl für die Europameisterschaft in Spanien, Portugal und der Schweiz zu qualifizieren, als auch die Fitness für die globale Meisterschaft zu steigern.

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Personalien und neue Kaderentscheidungen

Zur Aufstellung der Nationalmannschaft für das Spiel gegen die Slowakei hat der Bundestrainer zwei Neulinge in den Kader berufen. Niklas Theiß von der HSG Wetzlar und David More vom ThSV Eisenach sollen die deutschen Reihen verstärken. Diese Nominierungen geben frischen Wind in die Mannschaft und bieten den beiden Spielern die Chance, sich auf der höchsten internationalen Bühne zu präsentieren. Die Integration der neuen Spieler erfolgt vor dem Hintergrund der bereits gewonnenen Erfahrung aus dem ersten Spiel und der klaren Zielsetzung, die Gruppenspitze zu sichern.

Quellen für Live-Übertragung und Medien

Für Zuschauer in Deutschland bietet der kostenlose Stream auf der Plattform Joyn eine praktische Möglichkeit, das Match live zu verfolgen. Es entfallen damit Gebühren für zusätzliche Abos, was die Reichweite der Übertragung erhöht. Die Medienpräsenz rund um das Spiel ist hoch, da die deutsche Handball-Nationalmannschaft traditionell eine breite Fanbasis genießt. Die Berichterstattung konzentriert sich dabei sowohl auf das sportliche Ergebnis als auch auf die strategischen Implikationen für die kommenden internationalen Turniere.