Deutschland wirbt für UN-Sicherheitsratssitz während USA Inflation und Israel Konflikte

Deutschland kandidiert für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Gleichzeitig beschleunigt sich die Inflation in den USA, Israel weitet Kontrolle über Gaza aus und kündigt Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär Guterres auf. Die EU verhängt Sanktionen gegen israelische Siedler.

Außenminister Johann Wadephul hat bei einem Besuch bei den Vereinten Nationen in New York für die deutsche Kandidatur um einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat geworben.

Deutschland möchte erneut im weltweit wichtigsten multilateralen Gremium für Frieden und Sicherheit einen aktiven Beitrag leisten, hieß es am Abend vor der Abreise des CDU-Politikers aus Hamburg zu den Gesprächen in der US-Ostküstenmetropole. Die Wahlen in der Generalversammlung der Weltorganisation finden am 3. Juni statt. Die Wahl Deutschlands ist keineswegs sicher.

Beim Abstimmungsverhalten etlicher Länder dürfte die Haltung der Bundesregierung im Gaza-Krieg eine Rolle spielen. Berlin hatte sich der massiven Kritik am Vorgehen Israels gegen die Palästinenser und der Forderung nach Sanktionen gegen die israelische Regierung nicht angeschlossen. Gleichzeitig hat die EU Sanktionen gegen israelische Siedler und Organisationen wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen im Westjordanland verhängt. Diese Maßnahmen umfassen das Einfrieren von Vermögenswerten und Reiseverbote für vier Organisationen und drei Einzelpersonen, darunter die Siedlungsbewegung Nachala und ihre Direktorin Daniella Weiss.

Die Entscheidung folgt einer politischen Grundsatzeinigung vom 11. Mai. In den USA hat sich die Inflation im April beschleunigt, was auf den Krieg mit dem Iran und steigende Energiepreise zurückgeführt wird. Der für die US-Notenbank Fed maßgebliche Preisindex für private Konsumausgaben (PCE) stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,8 Prozent, wie das Handelsministerium mitteilte.

Dies ist der stärkste Anstieg seit Mai 2023 und entspricht den Erwartungen von Ökonomen. Die Daten stützen die Einschätzung, dass die Fed ihren Leitzins bis weit ins nächste Jahr hinein unverändert lassen könnte. Im Iran-Konflikt gibt es nach Angaben von Insidern Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Eine Vereinbarung soll eine 60-tägige Verlängerung der Waffenruhe sowie eine uneingeschränkte Öffnung der Straße von Hormus beinhalten.

Die israelische Armee beansprucht, seit Beginn des Konflikts rund 2500 Hisbollah-Kämpfer getötet zu haben, darunter 800 seit der Waffenruhe Mitte April. Die ranghöchsten Kommandeure der Hisbollah seien in den vergangenen beiden Wochen ausgeschaltet worden. Gleichzeitig drohen die USA dem verbündeten Golfstaat Oman mit Sanktionen, sollte er sich bei der Wiederöffnung der Straße von Hormus auf die Seite des Iran stellen. US-Finanzminister Scott Bessent warnte vor Mautgebühren und kündigte aggressive Sanktionen gegen alle beteiligten Akteure an.

Israel will seine militärische Kontrolle über den Gazastreifen ausweiten. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte bei einer Rede, die Armee kontrolliere derzeit 60 Prozent und die Anweisung laute, auf 70 Prozent zu kommen. Auf den Zwischenruf, Israel solle 100 Prozent einnehmen, antwortete Netanjahu, man gehe Schritt für Schritt vor - zuerst 70 Prozent, damit fange man an. Bei Inkrafttreten der von den USA vermittelten Waffenruhe im Oktober 2025 lag der israelische Kontrollbereich noch bei 53 Prozent der Fläche.

Der Gazastreifen umfasst etwa 365 Quadratkilometer, ähnlich der Größe Münchens oder Bremens. Israel hat zudem die Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär António Guterres vollständig aufgekündigt. Anlass ist die Entscheidung, Israel wegen Vorwürfen der sexualisierten Gewalt in Konfliktgebieten auf eine schwarze Liste zu setzen. Der israelische UN-Botschafter Danny Danon erklärte auf X, man habe genug von diesem Generalsekretär.

Israel werde den Kontakt zu Guterres' Büro bis zum Ablauf seiner Amtszeit Ende des Jahres abbrechen. Die UN-Einstufung, Israel setze sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe ein, sei skandalös. Der zugrundeliegende Bericht des UN-Generalsekretärs wurde noch nicht veröffentlicht, die betroffenen Staaten wurden aber vorab informiert





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