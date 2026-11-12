Deutschland deckt Fachkräftelücken durch internationale Anwerbung. Dies verstärkt den Mangel in Herkunftsländern und verändert die europäische Gesundheitslandschaft bis 2030.

Deutschland reagiert auf den dringenden Mangel an medizinischem Personal mit einer aggressiven Anwerbestrategie im Ausland. Dies führt dazu, dass deutsche Krankenhäuser und Praxen zunehmend auf Ärzte und Pflegekräfte mit ausländischen Abschlüssen zurückgreifen, um die Versorgungslücken zu schließen. Gleichzeitig verschärft sich die Lage in den Herkunftsländern, die selbst bereits unter Personalknappheit leiden.

Steigende Abhängigkeit von internationalen Fachkräften

Deutschland gehört zusammen mit Großbritannien zu den europäischen Ländern, die ihre Abhängigkeit von ausländischem Gesundheitspersonal am stärksten ausgebaut haben. Die Daten belegen einen deutlichen Trend: Im Jahr 2014 waren 15 Prozent der Ärzte und zehn Prozent der Pflegekräfte im Ausland ausgebildet. Zwischen 2014 und 2023 stieg dieser Anteil weiter an, was die strukturelle Lücke im eigenen Bildungssystem widerspiegelt. Die wichtigsten Herkunftsländer für das nach Deutschland kommende Personal sind Syrien, der Iran, Rumänien und die Türkei.

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Die Statistik zeigt eine klare Konzentration der Anwerbung. Von 2014 bis 2023 entfielen auf Deutschland und Großbritannien zusammengenommen 62 Prozent des gesamten Zuwachses an Ärzten mit ausländischem Abschluss. Beim Zuwachs an Pflegekräften mit ausländischer Ausbildung lag der gemeinsame Anteil dieser beiden Länder sogar bei 88 Prozent. Dies unterstreicht die zentrale Rolle beider Nationen als Hauptziele für internationale Fachkräfte.

Kritik an Souveränität und ethischer Verantwortung

Natasha Azzopardi-Muscat, Expertin für Gesundheitssysteme, stellt die übliche Definition von Souveränität infrage. Während Deutschland oft als souverän gilt, weil es sein Gesundheitssystem aus eigenen Mitteln finanziert, fehlt es ihm an eigenem Personal. Im Vergleich dazu zeigen andere Länder, dass sie ihr Gesundheitspersonal nicht aus eigener Kraft decken können. Dies führt zu psychischen Belastungen: Jeder Dritte unter Ärzten und Pflegekräften leidet an einer Depression, jeder Vierte an einer Angststörung und jeder Zehnte hatte passive Suizidgedanken.

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Die aktuelle Migrationspolitik wird oft als unfair kritisiert, da sie Länder um ihr Personal bringt, die selbst Engpässe haben. Die WHO hat daher einen globalen Verhaltenskodex für die internationale Anwerbung von Gesundheitspersonal verabschiedet. Ziel ist ein sogenannter Triple Win. Das Herkunftsland gewinnt, wenn eine Pflegekraft oder ein Arzt fünf bis zehn Jahre im Ausland arbeitet, Erfahrung sammelt und zurückkehrt.

Das Zielland gewinnt ebenfalls, muss aber dafür sorgen, dass auch die Person selbst gewinnt. Leider erleben viele Pflegekräfte und Ärzte aus dem Ausland, dass man sie nicht willkommen heißt oder schlecht behandelt, obwohl sie hervorragende Arbeit leisten. Kein Land ist heute nur Zielland oder nur Herkunftsland. Auch deutsche Ärzte gehen beispielsweise nach Österreich oder in die Schweiz, was die Dynamik komplexer macht.

Aktionrahmen und Notwendigkeit von Investitionen

Im Jahr 2023 wurde ein neuer Aktionsrahmen verabschiedet, um politische Maßnahmen im Bereich des Gesundheitspersonals anzugehen. Im Kern geht es darum, bestehendes Gesundheitspersonal zu halten und dessen psychische Gesundheit zu fördern. Es ist essenziell, dass wir das Personal gar nicht erst verlieren, anstatt ständig neue Kräfte zu werben. Dazu müssen die Aus- und Weiterbildung grundlegend überarbeitet werden.

Technologie spielt eine Rolle, muss aber klar geregelt sein. Wir müssen festlegen, wo der Mensch eingreifen muss und wo Technik zum Einsatz kommt. Außerdem kann nicht darüber hinweggesehen werden, dass die Vergütung in manchen Ländern nicht mit der Entwicklung Schritt gehalten hat. Investitionen und angemessene Löhne sind nur in schwierigen und schmerzhaften Debatten durchzusetzen.

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Ein weiteres dringendes Problem ist die Datenlage. Die vorhandenen Informationen sind erstaunlich dürftig. Es fehlen Angaben darüber, wer praktiziert, wo, wie groß der Bedarf ist und wie er sich künftig entwickelt. Deshalb empfehlen Experten den Ländern, ihren Personalbedarf für die nächsten fünf bis zehn Jahre zu planen. Prognosen deuten darauf hin, dass der Mangel an Gesundheitspersonal in Europa bis 2030 zunehmen wird, vor allem weil der Alterung und Ruhestand der Beschäftigten schneller voranschreiten, als sie ersetzt werden können.